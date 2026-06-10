אגף המודיעין של צה"ל פסל את המזרחן סא"ל במיל' ד"ר מרדכי קידר מהובלת תוכנית חדשה המיועדת לחוקרי מודיעין חרדים, כך דווח הבוקר (רביעי) ביומן הבוקר בגל"צ.

על פי התוכנית, תלמידים מישיבת ההסדר החרדית בגן יבנה מיועדים ללמוד לתואר ראשון בכלכלה, דאטה אנליסט, ערבית ומזרח תיכון. לאחר הלימודים היו אמורים המשתתפים להמשיך לשרת בתור חוקרים באמ"ן, אך בחיל המודיעין בלמו זאת ולא אישרו את שיתוף הפעולה עם קידר.

בדיווח נאמר כי בעברו של ד"ר קידר נרשמו שורה של התבטאויות שנויות במחלוקת. בין היתר, הפיץ קידר תיאוריות קונספירציה לפיהן יגאל עמיר לא רצח את ראש הממשלה לשעבר, יצחק רבין ז"ל. כמו כן, קידר מוכר וידוע בתפיסותיו התקיפות מול העולם המוסלמי.

בצה"ל לא הודו באופן רשמי כי העמדות והאמירות הללו הן שהובילו לפסילת שיתוף הפעולה עמו. עם זאת, בצבא אישרו כי הוא אכן האדם שהוצע על ידי יוזמי התוכנית להוביל את המיזם הנוכחי. בחיל המודיעין פסלו את מועמדותו ודרשו כי אדם אחר יוביל את התוכנית, וזאת לאחר שד"ר קידר כבר אישר בעצמו את הצטרפותו למיזם.

מד"ר מרדכי קידר לא נמסרה תגובה רשמית לפרסום הדברים.