הרב אריאל אליהו, נכדו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל ויו"ר איגוד רבני הקהילות, התארח באולפן ערוץ 7 במסגרת אירועי ההילולה וסיפר על המשך דרכו הציבורית והתורנית של סבו.

בדבריו תיאר כיצד החזון שטיפח הרב במשך שנים ממשיך להתממש באמצעות מאות רבני קהילות הפועלים ברחבי הארץ ומחוצה לה.

הוא סיפר כיצד כבר מילדותו נחשף לפעילות הענפה של סבו, שהיה מרבה להשתתף בכינוסים של רבני ערים, רבני קהילות וראשי ישיבות. עם השנים הבין כי מאחורי אותם מפגשים עמדה תפיסה ברורה של בניית הנהגה רוחנית רחבה. "המשימה הייתה לגדל שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות", סיפר, והסביר כי מתוך אותה תפיסה הוקם איגוד רבני הקהילות, המאגד כיום למעלה מ-600 רבנים הנהנים ממעטפת מקצועית, הכשרות וליווי שוטף.

הרב אריאל אליהו ציין כי פעילות האיגוד ממשיכה להתרחב, ובין היתר נערכות שבתות משותפות וכינוסים מקצועיים שנועדו לחזק את הקשר בין הרבנים ולאפשר למידה הדדית. באחת השבתות האחרונות השתתפו כ-200 רבני קהילות יחד עם נשותיהם, מתוך תפיסה של שליחות משותפת וחיזוק עבודת הקודש בקהילות השונות.

בהמשך השיחה שיתף בקושי האישי שחווה לאחר פטירת סבו. לדבריו, הרב זצ"ל היה עבור בני המשפחה מקור אור, עצה והכוונה, והחלל שהותיר אחריו היה משמעותי מאוד. עם זאת, הוא הדגיש כי למרות הקרבה המשפחתית, הרב מעולם לא העניק יחס מועדף לבני משפחתו ולא אפשר להם להישען על מעמדו הציבורי כדי להתקדם.

"יש לכם יכולת של תבונה, תתבוננו, תתקדמו", נהג הרב לומר לנכדיו, סיפר הרב אריאל. לדבריו, הרב עודד אותם ליזום, לפעול ולהצליח בכוחות עצמם, אך הקפיד שלא להשתמש בשמו או במעמדו כדי לפתוח עבורם דלתות. "הוא רצה שנבנה את עצמנו בזכות העבודה והמאמץ שלנו, לא בזכות הייחוס המשפחתי", אמר.

אחד הזיכרונות הבולטים שעליהם סיפר נוגע לימי הפורים, אז נהג הרב להקדיש זמן מיוחד למשפחתו. באחד מאותם ימים, כאשר דלתות הבית ננעלו בפני מבקרים, שאל אותו נכדו כיצד ייתכן שהוא אינו מקבל את הציבור דווקא ביום שבו רבים מבקשים לפגוש אותו. תשובתו של הרב נחרטה בזיכרונו: "עכשיו התפקיד שלי להשקיע במשפחה, נהיה שעה עם המשפחה ואז נפתח את הדלתות חזרה לציבור".

הרב אריאל אליהו מציין כי הנהגה זו ביטאה את יכולתו הייחודית של הרב לשלב בין אחריות ציבורית רחבה לבין מחויבות עמוקה למשפחתו. למרות העומס העצום שהוטל עליו כמנהיג ציבור, הוא ידע להעניק לבני ביתו תחושה שהם עומדים במרכז תשומת הלב כאשר הגיע זמנם.

בסיום דבריו אמר כי מפעל רבני הקהילות והעשייה התורנית המתפתחת סביב מורשתו של הרב מרדכי אליהו הם המשך ישיר לחזון שהנחיל במשך עשרות שנים. לדבריו, החיבור בין רבנים, קהילות ושליחי ציבור, לצד ההשקעה בדור ההמשך, ממשיך להוביל את הדרך שהתווה הרב ומעניק כלים להתמודדות עם אתגרי התקופה מתוך אמונה, אחריות ושליחות.