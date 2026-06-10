חברת הכנסת לשעבר מיכל רוזין הודיעה היום (רביעי) על כוונתה להתמודד לרשימת "הדמוקרטים" במסגרת הבטחת הייצוג של מפלגת "מרצ" ברשימה.

רוזין, שהינה ממקימי המפלגה ושותפה להסכם האיחוד שנחתם בין מרצ למפלגת העבודה, הצהירה כי בכוונתה לקחת חלק מרכזי בבניית האלטרנטיבה לשלטון הנוכחי. "לא תהיה למדינת ישראל הזדמנות שנייה לשיקום", אמרה רוזין, "הדמוקרטים חייבים נבחרת מנוסה שלא מסתפקת בלהצביע על מחדלים וכישלונות, אלא יודעת כיצד לייצר פתרונות פוליטיים ופרלמנטריים".

רוזין, בת ה-56, כיהנה בעבר כיו"ר סיעת מרצ וכחברת הנהלת הקואליציה בממשלת השינוי. במהלך כהונתה קידמה עשרות חוקים בתחומי הרווחה, השוויון והמאבק באלימות, וזכתה באות הפרלמנטר המצטיין של המכון הישראלי לדמוקרטיה. כעת, היא מכוונת לתפקיד יו"ר הסיעה בכנסת, ככל שחברי הכנסת המכהנים כיום מטעם המפלגה יכהנו כשרים בממשלה הבאה.

לדבריה של רוזין: "נוצרה הזדמנות חד פעמית להקים קואליציה חזקה שתתקן את שנות שלטון נתניהו ושותפיו. אביא איתי לכנסת את הנדרש כדי שלא יקרה שוב מה שקרה עם ממשלת השינוי". רוזין הוסיפה כי הכנסת הבאה תידרש להתמודד עם אתגרי שיקום הדמוקרטיה ומוסדות המדינה, ולכן יהיה צורך בניסיון פוליטי ופרלמנטרי שיסייע לשמור על יציבות הקואליציה העתידית ולמנוע את המשברים שהובילו להתפרקות הממשלה הקודמת.

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, בירך על הצטרפותה למרוץ ואמר: "מיכל היא אחת מחברות הכנסת המיומנות ביותר שפגשתי. היא עשתה עבודה מצוינת בכנסת ואין לי ספק שתחזק מאוד את הדמוקרטים ואת הציבור הדמוקרטי בישראל". גם חברי הכנסת נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן הביעו תמיכה פומבית במועמדותה של רוזין והדגישו את ניסיונה הפרלמנטרי הרב ואת תרומתה לאורך השנים.