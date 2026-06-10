כוחות צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה וחיסלו את המחבל ח'צ'ר ג'מאצי, ראש תשתית חמאס להעברות כספים, ואת סגנו, מחמד חראזין. השניים שימשו כמעבירי כספים מרכזיים של ארגון הטרור ברצועת עזה לאורך התקופה האחרונה.

בצה"ל מציינים כי לאורך המלחמה, ניהלו שני המחבלים העברות כספים לזרוע הצבאית של חמאס ברצועה בשווי מוערך של עשרות מיליוני דולרים. פעילי הטרור ביצעו את ההעברות תוך שימוש ברשת רחבה של עשרות חלפנים הפרוסים ברחבי רצועת עזה.

באמצעות כספים אלו, המשיך ארגון הטרור חמאס לשלם משכורות למחבליו ברצועה. כספי המימון הללו שימשו את הארגון עבור המשך קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

השניים מצטרפים לרצף חיסולים ממוקדים של מחבלים האמונים על התחום הכלכלי בארגון הטרור חמאס. בין היתר, חוסלו בשנה האחרונה הבכירים בתחום זה, פראס משהראוי ואיהאב כריזם.