יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף נמצא תחת חקירה סמויה של רשות המיסים, לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את פתיחתה. החקירה נחשפה אמש בדיווח של עיתונאי i24NEWS אבישי גרינצייג.

לפי הדיווח, גולדקנופף הצהיר על 13 נכסי מקרקעין בשנת 2022, אך רשות המיסים איתרה לפחות שלושה נוספים שלא דווחו.

במקביל בחנה הרשות שורת עסקאות הנוגעות לבני משפחתו: עמותת בית יעקב, הקשורה לגולדקנופף, מכרה דירה לנכדתו מתחת למחיר השוק תוך הסתרת הקשר המשפחתי, ולאחר מכן העבירה הנכדה את הדירה להוריה ללא תמורה.

בעסקה נפרדת משנת 2015 העניק בנו ישראל לאביו מחצית דירה במתנה, שנמכרה בהמשך. עוד עלו טענות להעלמת מס ששולם בדיעבד, ושאלות לגבי מקורות מימון של דירות - אם כי בנושא האחרון לא הושג ממצא מכריע.

כמו כן דווח כי בתקופת כהונתו כשר השיכון הזכיר גולדקנופף בישיבות עם ראשי ערים סוגיות הנוגעות לגני ילדים שמנהל בנו, בניגוד להסדר ניגוד העניינים עליו חתם. על אף כל האמור, טרם הוצאה אזהרה.

בלשכת גולדקנופף דחו את הטענות. לדבריהם, הנושאים הישנים נבדקו ולא נמצא בהם דבר, דירת הנכדה אינה קשורה אליו, הטענה לגבי בנו "לא הייתה ולא נבראה", לא התקבלה כל פנייה מפקיד שומה, כל הרכישות מתועדות כדין, והטענות על השיחות בנושא רשת בית יעקב הן "קשקוש גמור".