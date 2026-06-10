חבר ועדת הכנסת ח"כ יוסי טייב מש"ס תקף הבוקר את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על התנהלותו סביב חוק יסוד לימוד התורה וחוק המעונות וטען כי "הוא מנסה לעשות סיבוב פוליטי על חשבון המפלגות החרדיות", כלשונו.

כזכור, סמוטריץ' התנה את תמיכת סיעתו בחוק יסוד לימוד התורה באי השוואת מעמד לומדי התורה ללוחמים.

"הגוש האמוני נמדד ביכולת שלו להגן על עולם התורה ועל הזהות היהודית - לא רק בהתיישבות ובכלכלה. סמוטריץ', שמגרד את אחוז החסימה מלמטה, מנסה לעשות עלינו סיבוב פוליטי", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

עם זאת סייג טייב וציין כי ברמת המהות רוב חברי הציונות הדתית מכירים בערך התורה וכי הוויכוח על חוק יסוד לימוד התורה הוא טרמינולוגי בלבד.

בדבריו התייחס לעימות שניהל עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בדיוני החסינות של ח"כ טלי גוטליב.

"היא מחרימה את הכנסת דרך קבע. הפעם הייתה מחויבת חוקית לשבת באולם - וכשרואים את הפרצוף הזחוח, מבינים שכל ההחלטות שלה סובייקטיביות. אם אתה שייך לקליקה שלה - יש החלטה אחת, אם אתה בצד השני - יש החלטה אחרת", אמר.

"הראינו לה את האבסורד - מצד אחד המערכת נלחמת למען זכויות ילדי עובדים זרים, ומן הצד השני חונקת אם חרדית שרוצה לצאת לעבוד, מבטלת לה את סבסוד המעון ומרעיבה את ילדיה רק כי הבעל לומד תורה. זו צביעות שאין כדוגמתה".