האייתוללה רשאד, ראש מועצת תחומי הדת של טהראן, ביקר בבית הכנסת שנפגע בטהראן במהלך מבצע "שאגת הארי" ונפגש עם מנהיגי הקהילה היהודית באיראן.

הביקור שימש במה לתקיפת ישראל תוך הצגת הרפובליקה האסלאמית כמגינת המיעוטים הדתיים.

בפגישה השתתפו חכם יונס חמאמי מרבני איראן, הומיון שמח נציג היהודים בפרלמנט האיראני, וסגן נשיא אגודת היהודים באיראן.

האייתוללה הבחין בין היהדות לציונות: "היהדות היא דת אלוהית, הציונות היא תנועה פוליטית ואימפריאליסטית - אין לערבב בין השניים".

הוא הוסיף כי הפגיעה בבית הכנסת חשפה "את הטבע האנטי-אנושי של הזרם הציוני", וכי הקהילה היהודית באיראן עמדה לצד העם האיראני לאורך המלחמה.

נציג הקהילה היהודית חמאמי הדגיש את הקשר ההיסטורי של יהודי איראן עם המדינה: "קהילת היהודים באיראן תמיד ראתה את עצמה כחלק מהעם האיראני".

נציג נוסף בפגישה אמר כי "המשטר הציוני הורס מסגדים, אך הרפובליקה האסלאמית בונה בתי כנסת."

בסיום הפגישה ביקרו המשתתפים בבית הכנסת לבחינת היקף הנזק ודיון בשיקומו.