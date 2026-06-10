בית המשפט הורה על שחרורו של קטין שנעצר בחשד לפגיעה ותקיפת שוטר בגבעת תל תלפיות.

הקטין נלקח לתחנת המשטרה במהלך סוף השבוע האחרון, והוחזק במשך לילה שלם במעצר מאחורי סורג ובריח. בדיון שנערך בעניינו בבית המשפט, ביקשה המשטרה מהשופט להאריך את ימי מעצרו של הנער בחמישה ימים נוספים.

עורך הדין נתי רום, אשר מייצג את הקטין מטעם ארגון חוננו, הוכיח במהלך הדיון כי הקטין כלל לא תקף את השוטר כפי שנטען, וכי הוא נעצר בכלל בדרכו אל הגבעה. בעקבות כך, דחה בית המשפט את בקשת המשטרה והורה לשחרר את הקטין לאלתר וללא כל תנאים מגבילים. השופט כתב בהחלטתו הרשמית: "אין ראיות משמעותיות נגד החשוד והוא אינו קשור כלל לאירוע התקיפה".

לאחר החלטת השחרור אמר רום: "שוב ושוב אנחנו נתקלים במעצרי שווא של קטינים מההתיישבות ללא עבר פלילי. במקרה הזה שוב המשטרה טוענת בפני בית המשפט כי הילד תקף שוטרים והפריע לשוטרים, וכאשר השוטר נשאל כמה שאלות מתברר כי באמת לא הייתה שם שום תקיפה ואין שום אינדיקציה לתקיפה וכי הקטין נעצר בכלל בדרכו לחווה שבה הוא מתגורר. התופעה הזאת פסולה וחייבת להיפסק".