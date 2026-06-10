תלמידי ישיבת הזורעים, תלמידות אולפנות ותלמידי מכינות קדם צבאיות הגיעו בימים האחרונים לביקור ביישוב חומש, במסגרת סיורי לימודי והיכרות עם המקום והתחדשות ההתיישבות בו בשנים האחרונות.

במהלך הסיורים במקום שמעו התלמידים על ההיסטוריה של חומש, על ההתמודדות לאורך השנים ועל החיים המתחדשים ביישוב. את הסיורים השונים הדריכו תושבי חומש, הרבנית מירי כהן ובני גל, אשר סיפרו לתלמידים על המאבק העיקש, ההתמדה והמסירות של ישיבת חומש המתחדשת ועל הדרך הארוכה שהובילה לחידוש הנוכחות היהודית במקום וביטול חוק ההתנתקות.

הסיור נערך כחלק משורה של ביקורים שמתקיימים במקום בתקופה האחרונה, בהשתתפות תלמידים, אנשי התיישבות וציבור רחב המגיע להכיר מקרוב את הנעשה בחומש. בין המבקרים הבולטים שהגיעו לאחרונה ליישוב, ביוזמת ראש מועצת שומרון יוסי דגן, היה גם שר המורשת השר עמיחי אליהו וכן שר החינוך יואב קיש, שביקר בגן הילדים של חומש ונפגש ביחד עם ראש המועצה וצוות המועצה עם ילדי היישוב. במהלך הביקור העניקו הילדים לשר שי מרגש, והוא שוחח עם התושבים ועמד מקרוב על התפתחותו של היישוב המתחדש.

בנוסף, גם ראש המועצה האזורית דרום הר חברון לשעבר, צביקי בר חי, הגיע לביקור ביישוב חומש, לראשונה מאז הגירוש מהמקום. במהלך הביקור נפגש בר חי עם תושבי היישוב ושוחח עמם על ההתפתחות המחודשת במקום. בסיום הביקור הביע בר חי את התרגשותו ואמר: "אשריכם ואשרינו שזכינו. רוח גדולה".

בני גל, תושב היישוב וממייסדי מטה חומש תחילה אומר: "היישוב חומש מבטא יותר מכל שלעולם אין יאוש וכשמאמינים שאפשר לתקן. אנו מברכים על הציבור הרחב שמגיע לחזק את ההתיישבות המתחדשת בחומש ולסייר במקום. בע"ה נמשיך לפעול לחידוש וביסוס ההתיישבות בכל צפון השומרון, ולהאמין שכמו שזכינו לראות בתיקון חטא הגירוש פה, נמשיך ולתקן אותו גם בחזרה לרצועת עזה, אנו מזמינים משפחות שמעוניינות לחיות חיי תורה, קהילה וחלוציות לעלות ולהצטרף לתנופת ההתיישבות".