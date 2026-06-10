הגנרל דמיר דבידוב (57), ראש מחלקת הטילים והארטילריה של משרד ההגנה של רוסיה, נהרג אתמול בפיצוץ רכב בעיר בלאשיחה הסמוכה למוסקבה.

על פי עדי ראייה, רכב מסוג BMW התפוצץ בשכונת מגורים בעיר בשעה 05:30 בבוקר. הפיצוץ אירע כשהנהג החל בנסיעה תוך כדי יציאה מחנייה. על פי העדויות, אנשים שנכחו במקום הוציאו את דבידוב מהרכב וניסו לסייע לו, אך הוא מת עוד לפני שצוותי רפואה הספיקו להגיע.

על פי אתרים אוקראיניים, דבידוב היה מעורב בתכנון וארגון של תמיכה לוגיסטית של הפלישה הרוסית לאוקראינה.

באפריל 2025 חוסל בבלאשיחה מייג'ור גנרל ירוסלב מוסקליק, סגן ראש המחלקה המבצעית הראשית במטה הכללי של הכוחות המזוינים הרוסיים. הרשויות ברוסיה קבעו אז כי מדובר בסיכול ממוקד בהזמנת שירותי הביון של אוקראינה ועצרו חשוד במעשה - אדם בשם איגנט קוזין. בנובמבר האחרון הורשע קוזין ובית משפט גזר עליו מאסר עולם.