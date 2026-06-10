הרשות לאכיפה במקרקעין מקדמת מהלך טכנולוגי לשילוב שירותי בינה מלאכותית מתקדמים בתוך תהליכי הליבה של הארגון.

במסגרת המהלך, מטמיעה הרשות סוכנים חכמים המבוססים על פלטפורמת Agentforce של חברת סיילספורס, במטרה לייעל את עבודת הרשות, לשפר את אפקטיביות פעילות האכיפה ולקצר את זמני הטיפול בתיקים השונים. הסוכנים משולבים בתוך מערכת “ארץ", שהיא מערכת העבודה המרכזית של הרשות המשרתת את כלל המחוזות בפריסה ארצית.

באמצעות הסוכנים החכמים ניתן לאחד מידע ממקורות שונים, לנתח נתונים ולהציג תובנות בזמן אמת למפקחים ולמנהלים. במסגרת המהלך משולבות גם יכולות מידע גיאוגרפי (GIS) שיאפשרו לבצע חיתוכים מרחביים וניתוחי נתונים לפי אזורים וסוגי עבירות. אחד מתהליכי הליבה שבהם יסייעו הסוכנים הוא הכנת תיקים לצוי הריסה במקרים של בנייה בלתי חוקית, על ידי איסוף המידע הרלוונטי, ארגון החומרים, סיכום הנתונים והכוונת המפקחים בהכנת המסמכים הנדרשים.

אסף עפרון, מנהל אגף בכיר אסטרטגיה מידע וטכנולוגיות, מסר: "מדובר במהלך משמעותי כחלק מתהליך המודרניזציה הדיגיטלית של הרשות. הכנסת שירותי AI מתקדמים לתוך תהליכי הליבה נועדה לייעל תהליכי עבודה, לקצר זמני טיפול בתיקים ולסייע למפקחים ולמנהלים בקבלת החלטות מבוססת מידע". עפרון הוסיף: "הרשות מטפלת באלפי תיקים ברחבי הארץ, והמערכת החדשה מאפשרת ניהול חכם ומרוכז של המידע תוך סנכרון בין כלל מקורות הנתונים. שילוב סוכני AI בתוך מערכות הליבה יאפשר לנו לשפר את עבודת האכיפה, לייעל תהליכים ולספק שירות טוב, מהיר ומתקדם יותר לציבור ולגורמים המקצועיים".

עבור סוכני ה-AI הוגדרו מנגנוני בטיחות ובקרה שנועדו להבטיח פעולה אמינה המתואמת לדרישות המקצועיות והמשפטיות של הרשות. חזון המהלך הוא לאפשר בעתיד למפקחי ולמנהלי הרשות לבצע אינטראקציה מלאה עם מערכות המידע מהשטח באמצעות סוכן אחד מרכזי. ברשות מציינים כי המערכת החדשה, המטפלת באלפי תיקים ברחבי הארץ, תאפשר ניהול חכם ומרוכז של המידע תוך סנכרון מלא בין כלל מקורות הנתונים הקיימים בארגון.

ראש אגף הטכנולוגיה במשרד האוצר, שי קיוויתי, בירך על המהלך ואמר: "אנחנו גאים מאוד בשותפות למהלך טרנספורמציה דיגיטלי משמעותי שכזה ברשות לאכיפה במקרקעין. הטמעת סוכן הבינה המלאכותית בתוך מערכות הליבה של הרשות מדגימה את הפוטנציאל האמיתי של טכנולוגיות הבינה המלאכותית בשירות הציבורי. זהו צעד נוסף ששם במרכז את מחויבותנו להוביל את המודרניזציה הדיגיטלית של הממשלה ולהנגיש כלים חכמים לגופים הציבוריים הפועלים לשירות האזרח הישראלי".

סגן נשיא אזורי ומנהל הפעילות העסקית של סיילספורס ישראל, איתי מרגלית, הוסיף: "ארגונים ציבוריים מתמודדים כיום עם כמויות מידע עצומות ועם צורך לקבל החלטות בצורה מהירה ומדויקת יותר. שילוב Agentforce בתוך תהליכי העבודה של הרשות לאכיפה במקרקעין מאפשר לרכז מידע ממקורות שונים, לייעל תהליכים מורכבים ולספק למפקחים ולמנהלים כלים חכמים שמסייעים להם בעבודה היומיומית. אנחנו רואים יותר ויותר גופים מהמגזר הציבורי שמבינים שסוכני AI אינם רק כלי שירות, אלא פלטפורמה שמאפשרת לשנות את הדרך שבה ארגונים עובדים ומנהלים מידע, ולבסוף משפיעים על מתן שירות ומענה טוב ויעיל יותר לאזרח".