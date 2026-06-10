מהומות קשות פרצו בעיר בלפסט שבצפון אירלנד בעקבות התיעוד שהופץ משם ובו נראה מהגר מנסה לרצוח אדם עם סכין ולפי עדי ראייה "לערוף את ראשו".

מאות מפגינים, חלקם לבושי שחורים ורעולי פנים, חסמו כבישים והציתו אוטובוס וכלי רכב נוספים, כמו גם פחי אשפה. הפורעים פשטו גם על שכונות מגורים, ניפצו חלונות ובעטו בדלתות תוך קריאות "להוציא את הזרים".

בתיעוד שעורר את הסערה נראה המהגר הסודני רוכן באמצע כביש בעיר על הקורבן שלו ומניף באוויר סכין, כשידו השנייה מחזיקה בכוח את האיש שמתחתיו, שפניו מדממות. ברקע נשמעת עוברת אורח צועקת לתוקף "רד ממנו חתיכת עכברוש!", אבל הוא מוריד את היד שאוחזת בסכין ומבצע תנועות חיתוך באזור הצוואר של הקורבן, בעוד עובר אורח אחר צועק: "הוא מנסה לערוף לו את הראש!".

שלושה מעוברי האורח התערבו והצליחו להשתלט על החשוד עד להגעת כוחות המשטרה שעצרו אותו. החשוד בשנות ה-30 לחייו הואשם בניסיון רצח, החזקת נשק קר ואיומים.

האיש שאותו תקף, גבר כבן 40, פונה לבית חולים מקומי במצב קשה מאוד, ולפי הדיווחים הוא סובל מפצעים קשים בפניו, בצווארו ובגבו.

מנהיגים פוליטיים בצפון אירלנד ובבריטניה גינו הן את התקיפה המזעזעת והן את מעשי האלימות שבאו בעקבותיה. הרשויות קראו לציבור לנהוג באיפוק ולא להפיץ תיעודים של התקיפה, בעוד החקירה נמשכת והמשטרה פועלת להשבת הסדר ברחובות העיר.

השרה הראשונה של צפון אירלנד, מישל או'ניל, גינתה בחריפות את האירועים וכינתה אותם "בריונות מוחלטת ופחדנות מגעילה", והדגישה כי מדובר בניסיון מסוכן לנצל תקיפה נפשעת כדי לפגוע בחפים מפשע.