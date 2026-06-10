השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, השתתף בהילולת הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל שנערכה בהשתתפות אלפי בני אדם, ושיתף בדברים שנשא על השפעתו של הרב על חייו ועל תפיסת עולמו. במהלך הראיון שנערך באולפן ערוץ 7 על בימת ההתוועדות, תיאר בן גביר את דמותו של הרב כמנהיג רוחני יוצא דופן, ששילב אהבת תורה, אהבת ישראל ואמונה בלתי מתפשרת בכוחו של העם היהודי.

בדבריו התייחס השר לאופן שבו נהג הרב להתבונן במציאות, וציין כי אחד המסרים המרכזיים שלמד ממנו היה חשיבות הפרשנות והגישה לאירועים. "בן גביר אמר כי המסר מפרשת המרגלים הוא שהבעיה לא הייתה בעצם מה שראו, אלא באופן שבו פירשו והעריכו את המציאות.", אמר בן גביר, והוסיף כי בני משפחת אליהו ממשיכים לייצג עד היום רוח של אופטימיות, חיבור לעם ישראל וראייה חיובית גם בתקופות מורכבות.

בן גביר סיפר כי כבר בנערותו נהג להגיע אל ביתו של הרב, להתייעץ עמו ולקבל את ברכתו. לדבריו, החיוך הקבוע של הרב והאמונה שניתן להשפיע ולחולל שינוי ליוו אותו לאורך השנים והפכו לחלק משמעותי מדרכו הציבורית. הוא הדגיש כי הרב החדיר בסביבתו תחושת שליחות ואמונה בכוחם של אנשים לפעול למען מטרותיהם.

במהלך הראיון חשף השר סיפור אישי מימי נעוריו בהר הבית. לדבריו, באותם ימים ראה יהודים שנעצרו בשל תפילתם במקום, ופנה לאחד השוטרים כדי להבין את הסיבה לכך. השוטר השיב לו: "ילד כשתהיה שר משטרה תשנה את זה". בן גביר סיפר כי המשפט נחרט בזיכרונו, וכי במבט לאחור הוא רואה בו דוגמה לכך שחלומות ושאיפות יכולים להתממש כאשר פועלים בהתמדה ובנחישות לאורך זמן.

השר התייחס גם לקשר העמוק של הרב מרדכי אליהו לארץ ישראל ולמאבקים הציבוריים שבהם היה מעורב. לדבריו, הרב נשא בלבו את כאבם של רבים בתקופת הסכמי אוסלו ובעת ההתנתקות מגוש קטיף, והיה עבור ציבור רחב כתובת רוחנית ומנהיגותית. "הרב מרדכי אליהו היה מנהיג ציבור אמיתי שהיה מחובר לחלוטין לכאביו של עם ישראל", אמר.

בסיום דבריו הדגיש בן גביר כי מורשתו של הרב ממשיכה לפעום גם כיום באמצעות בני משפחתו ותלמידיו. הוא הזכיר את בנו, הרב שמואל אליהו, ואת השר עמיחי אליהו, שלדבריו ממשיכים לשאת את ערכי השמחה, האמונה ואהבת ישראל שאפיינו את הרב לאורך חייו. לדבריו, זכרו של הרב מרדכי אליהו מהווה עד היום מקור השראה לציבור רחב המבקש לצעוד בדרך של אופטימיות, דבקות באמת ואמונה בניצחונו של עם ישראל.