הרבנית רחל בזק, נכדתו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, התארחה באולפן ערוץ 7 שהוקם במסגרת אירוע ההילולה המרכזי לזכר סבה, ושיתפה בזיכרונות אישיים ובתחושות המלוות את בני המשפחה ביום המיוחד.

לדבריה, לצד הגעגוע והכאב הטבעיים ביום האזכרה, המפגש עם אלפי המשתתפים המגיעים לחלוק כבוד לרב ממלא את הלב בשמחה ובהתרגשות.

במהלך הריאיון תיארה בזק את ההשפעה העמוקה שהותיר הרב על הסובבים אותו ועל בני משפחתו. "אני רואה פה כל כך הרבה אנשים שיש את האור שלו על הפנים שלהם. את ממש רואה את זה. ואני אומרת להם אני מכירה את הזיו הזה. זה מוכר לי מאיפה שהוא וזאת שמחה", אמרה. לדבריה, הרב הקרין שלווה ושמחת חיים מיוחדת, והשהות במחיצתו העניקה תחושה של רוגע ושל קדושה.

בזק סיפרה כי למרות עמדותיו הברורות והנחרצות בסוגיות ציבוריות ורוחניות, הרב תמיד נהג בנועם ובמאור פנים. הוא לא פעל מתוך כעס או לחץ, אלא מתוך אהבה גדולה לכל אדם. "הוא היה אבא וסבא לא רק למשפחה, אלא לאנשים רבים בעם ישראל", תיארה, והוסיפה כי החום שהעניק לסובביו היה אחד המאפיינים הבולטים באישיותו.

כאשת חינוך הפועלת מול קהלים מגוונים, סיפרה בזק כי היא רואה בעשייתה המשך ישיר לדרכו של סבה. לדבריה, היא משתדלת להעביר הלאה את הערכים שספגה בבית ואת האמונה ביכולתו של כל אדם להתעלות ולהגיע למדרגות רוחניות גבוהות. היא ציינה כי תחושת השליחות הזו מלווה אותה בכל פעילות ציבורית וחינוכית.

בהמשך הריאיון התייחסה בזק גם לסיפורי המופתים והניסים הרבים שנקשרו בשמו של הרב לאורך השנים. לדבריה, בני המשפחה נטו להתמקד פחות בסיפורים אלו ויותר במידותיו ובאישיותו המיוחדת, אך לעיתים הגיעו אליהם עדויות יוצאות דופן. היא סיפרה על אדם שעבר מוות קליני וטען כי פגש את הרב בעולם האמת. כשפנתה לסבה ושאלה אותו על אמיתות הסיפור, השיב לה בקצרה: "היה אמת". לדבריה, רק לאחר זמן הבינה את משמעותה של התשובה.

בסיום דבריה בירכה בזק את המשתתפים ואת עם ישראל כולו, וקראה להמשיך בדרכו של הרב מתוך אהבת ישראל, שמחה ואמונה. לדבריה, האור שהפיץ הרב במהלך חייו ממשיך להאיר גם כיום, ומעניק השראה לאלפים המבקשים ללכת בדרכו.