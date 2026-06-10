שר המורשת עמיחי אליהו השתתף בהילולת הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, והתארח באולפן ערוץ 7 שהוקם במקום האירוע. בריאיון מיוחד שיתף בזיכרונות ילדות אישיים מסבו, ותיאר את הדרך החינוכית שלדבריו עיצבה את חייו והשפיעה עליו עמוקות גם בעשייתו הציבורית כיום.

אליהו סיפר כי אחד הזיכרונות החזקים מילדותו הוא שולחן השבת בבית הרב, שם היו הנכדים מתקבצים סביב הספה ושומעים מסבם סיפורים. גם בשנים מאוחרות יותר, כאשר ישב לצדו בזמן שלמד גמרא, טור ושולחן ערוך, נהג הרב לעצור מדי פעם ולספר לנכדיו סיפורים שנועדו להאהיב עליהם את התורה, את היהדות ואת עבודת השם.

לדבריו, הרב לא הסתפק בלימוד אלא עסק בחינוך במובן העמוק של המילה. אליהו הדגיש כי סבו לא בחר בדרך של לחץ, הקפדות או חומרות יתרות כלפי הילדים והנכדים, גם סביב נושאים כמו קימה לתפילה, ברכת המזון או משימות יומיומיות. במקום זאת, הוא בנה קשר של אמון, סבלנות ואהבה, מתוך הבנה שהדרך אל התורה עוברת דרך הלב.

השר שיתף גם בתקופה מורכבת יותר בחייו, שבה חש כי אינו עומד בציפיות שנתלו בו כנכד הבכור של הרב. לדבריו, באותם ימים הלך עם שיער ארוך והתמודד עם שאלות פנימיות, עד שסבתו אמרה לו שהוא "עושה פדיחות". על תגובתו של הרב באותה תקופה סיפר אליהו: "לא היה בו אפילו אפילו לא נדנוד קטן בעין". לדבריו, דווקא המבט המכיל והבלתי נבהל של סבו הוא שסייע לו לשוב ולהתחבר לעולם התורה והאמונה.

אליהו פנה בדבריו גם להורים למתבגרים המתמודדים עם שאלות של אמונה וזהות, והמליץ להם לאמץ את דרכו של הרב. לדבריו, במקום להכביד וללחוץ, יש להראות לילדים את המתיקות שבקשר עם הקדוש ברוך הוא ואת היופי שבתורה. הוא הדגיש כי האמון שהעניק לו סבו לא היה ויתור על אמת, אלא דרך עמוקה לחבר אדם אליה מבפנים.

לצד הרכות החינוכית, הזכיר השר את עמידתו הציבורית הנחרצת של הרב מרדכי אליהו, במיוחד בסוגיות הנוגעות לארץ ישראל. הוא סיפר כי הרב כאב מאוד את הסכמי אוסלו ואת תוכנית ההתנתקות, אך גם ברגעים של מחלוקת ציבורית חריפה שמר על אהבת ישראל ועל רגישות לנפשו של כל אדם.

בהמשך הזכיר אליהו סיפור מביקורו של הרב בפריז, שבו נשאל על ויתור אפשרי על חבלי ארץ. לדבריו, הרב השיב בתקיפות: "תגידו, אתם רוצים שאנחנו נוותר על הנחלה של אברהם, יצחק ויעקב? אתם לא מוכנים לוותר על הסיר לילה של המלך שלכם?". השר אמר כי בכך באה לידי ביטוי עמידתו האמיצה של הרב על האמת, גם במקומות שבהם אחרים חששו לומר דברים ברורים.

בסיום דבריו אמר אליהו כי מורשתו של סבו משלבת אמת בלתי מתפשרת עם אהבת ישראל עמוקה, רכות חינוכית וסבלנות גדולה. לדבריו, דמותו של הרב מרדכי אליהו, שהיה עבור רבים "אביהם של ישראל", ממשיכה לשמש עבורו מצפן אישי וציבורי בדרך של אמונה, אחריות וחיבור עמוק לעם ישראל ולארץ ישראל.