הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל מעוצמה יהודית דנה הבוקר בהרחבת הקריטריונים, תנאי הסף והתבחינים, לקבלת רישיון לנשק לבני ישיבות ההסדר, שאינם מתגוררים או לוחמים ביישוב זכאי.

במהלך בדיון, הציע יו"ר הוועדה, ח"כ פוגל, להרחיב את התקנות שיאפשרו לבייני"שים והודגש את תרומת הרבה במלחמה, ביחס לכמותם וכמות הנופלים מישיבות ההסדר.

סמנכ"ל רישוי ופיקוח כלי ירייה, דוד וייצמן, ציין כי העמדה המקצועית של האגף היא לתמוך בהרחבת התבחינים: "לגבי הביינ"שים - ההצעה היא מבורכת. צריכים להבין איך מדייקים את זה".

לדבריו, "חושב שבני ישיבות ההסדר, כמו שאר הלוחמים בצבא, הם מרכיב כח משמעותי במרחב הציבורי. לצערנו, בתי הקברות מלאים בפלח האוכלוסייה הזו. מדיניות השר בן גביר כמובן תחליט איך לעשות את זה".

כזכור, בסוף שנת 2025 דיווחנו כי השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, יזם עבודת מטה ייעודית לבחינת אפשרות להקל במתן רישיון נשק אישי לבני ישיבות הסדר שאינם מתגוררים או לומדים ביישובים המוגדרים כזכאים.

יועץ השר בן גביר פירט את מספר הנופלים מישיבות ההסדר, ציין כי בייני"שים מישיבת ההסדר בקריית שמונה צורפו לכיתת כוננות בעיר, בהובלת השר בן גביר ואמר: "זה אנשים שיקבלו את הנשק, אנחנו מציעים פשוט להקדים את קבלת הנשק בשנה-שנתיים".

נציגת צה"ל אמרה עמדת צה"ל בנושא הביינ"שים אינה גובשה בשם זה, כמו גם כן משרד המשפטים. לסיום, החליט יו"ר הוועדה כי יתקיים דיון נוסף בנושא בשבוע שעבר.