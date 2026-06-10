השר דודי אמסלם מהליכוד תקף הבוקר (רביעי) בריאיון ל"קלמן-ליברמן" בכאן חדשות ברשת ב' את היועצת המשפטית לממשלה, המשנה גיל לימון ושופטי בית המשפט ברקע התנגדותם לחוק יסוד לימוד תורה: "הם פועלים בפעולה אנטישמית".

"אני רואה את זה כחילול השם. אני רואה שערך התורה הפך להיות מושג שבעצם בא לרדוף אנשים", אמר אמסלם בהתייחס לחוק שמשווה בין מעמד לומדי התורה לאלה למי שמשרת בצה"ל. "המושג 'לימוד תורה' הפך להיות לבן אדם שאפשר להרביץ לו כשהוא יוצא מתחנת אוטובוס, לתת לו סטירה וללכת. דמם של כל החרדים הופקר. מי שלומד תורה הפך להיות אויב האומה".

השר מהליכוד התייחס גם למשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג, ואמר עליו: "אני חושב שהוא בחור לא פיקח במיוחד ולכן הוא משתף פעולה עם איזו תנועה שרוצה למחוק ממש את כל היסודות. אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי כי הוא משתף פעולה עם מי שרוצה למחוק את יסודות היהדות בארץ ישראל".

אמסלם המשיך לתקוף בריאיון את סולברג ואמר כי "הוא בא ומייצג את העולם של הציונות הדתית. למה בישיבות הסדר משרתים שנה וחצי ואני שירתתי שלוש שנים? אז למה לא נוריד גם את ההסדר?".

אמסלם גם הביע התנגדות נחרצת לדרישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל 10 שריונים ברשימת הליכוד בבחירות הקרובות. "אני אלחם על זה עד טיפת דמי האחרונה", הצהיר אמסלם. "ראש הממשלה שוגה. הוא המציא את השטות הזאת של השריונים. בגין ושמיר מעולם לא שריינו. זו מפלגה דמוקרטית. מי שרוצה שיבוא ושייבחר. אף משוריין לא מוסיף לרשימת הליכוד דבר וחצי דבר".

אמסלם גם התייחס לדיונים בוועדת הכנסת על חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב לאחר שהוגש נגדה כתב אישום בגין חשיפת זהותו של איש שב"כ הנשוי לשקמה ברסלר. "חסינות חבר כנסת היא חסינות מהותית. בן גוריון התנגד לחסינות כי היו מאזינים ועוקבים אחרי חברי כנסת, אבל בסופו של דבר החוק נחקק. זה החוק הכי נכון שנעשה אז".

עוד הוא אמר כי "לחבר כנסת צריכה להיות חסינות כדי שיוכל לפעול ולומר את מה שהוא חושב שהציבור חייב שיידע. נניח שמחר, השב"כ העלים אנשים ומוציאים על זה חיסיון. אז חבר הכנסת יבוא ויגיד שאסור לו לדבר על זה?".