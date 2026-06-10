הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, התארח באולפן ערוץ 7 שהוקם במסגרת אירועי ההילולה לזכר הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ושיתף בזיכרונותיו האישיים ובתובנותיו על דמותו ופועלו של הרב.

בדבריו תיאר אותו כמודל למנהיגות רבנית וכמי שהקדיש את חייו להרבצת תורה, לחיזוק הציבור ולדאגה לכל אדם שפנה אליו.

לדברי הרב בר, הרב אליהו פעל ללא לאות במשך עשרות שנים, עבר מיישוב ליישוב בארץ ובעולם, מסר שיעורי תורה וחיזק קהילות במטרה לקרב יהודים לאביהם שבשמים. הוא ציין כי סדר יומו של הרב היה עמוס במיוחד, משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה המאוחרות, מתוך תחושת שליחות עמוקה ואחריות ציבורית.

לצד פעילותו הרחבה, הדגיש הרב הראשי כי כוחו הגדול של הרב אליהו היה ביכולתו לראות כל אדם באופן אישי. לדבריו, מי שהגיע אליו עם מצוקה או שאלה זכה ליחס מלא, כאילו מדובר בנושא המרכזי שעל סדר יומו. הרב בר תיאר מנהיג שלא הסתפק בעיסוק בכלל, אלא העניק מקום אמיתי לכל יחיד ויחיד.

כדוגמה לכך סיפר הרב בר על אדם שאשתו עמדה בפני לידה מורכבת. הרב אליהו ביקש ממנו לעדכן אותו ברגע שתיכנס לחדר הלידה, גם אם יהיה זה בשעה מאוחרת. כאשר התקשר הבעל בשעה שלוש לפנות בוקר, השיב הרב מיד לשיחה ואמר: "אני ממש מודה לך שאתה מתקשר, כי אחרת אני ואשתי תהילים בשבילך". הרב בר הסביר כי במשך שעות ארוכות ישבו הרב ורעייתו והתפללו למען בני הזוג, מתוך תחושת אחריות עמוקה למצוקתם.

לדבריו, הסיפור הזה מבטא את אישיותו של הרב אליהו. הוא לא היה רק אדם שנקשרו בשמו סיפורי מופתים, אלא איש של מופת, שראה בכאב של הזולת אחריות אישית. הרב בר השווה את גישתו למדרש חז"ל על משה רבנו שרדף אחר גדי בודד, והסביר כי מנהיג אמיתי מבין שכלל ישראל מורכב מיחידים, וכל אדם ראוי לתשומת לב מלאה.

הרב בר התייחס גם לגדלותו התורנית של הרב אליהו וציין את היקף ידיעותיו בכל תחומי ההלכה. לדבריו, הרב היה מסוגל להשיב לשאלות מורכבות במהירות ובבהירות, מתוך שליטה רחבה בנגלה ובנסתר. לצד זאת, הוא נודע ביכולתו לחזק אנשים, לעודד אותם לפעול ולהאמין בכוחות שניתנו להם.

"היה המעצים הגדול ביותר של אנשים", אמר הרב בר. לדבריו, הרב עודד הקמת יישובים, ישיבות ומוסדות, ושלח רבנים ושליחים לפעול בארץ ובעולם. כאשר אנשים הטילו ספק ביכולתם, הוא היה מחזק אותם, מדריך אותם ומבהיר כי הוא עומד לצדם לאורך הדרך.

בסיום דבריו הגדיר הרב הראשי את הרב מרדכי אליהו כדמות מופת וכמגדלור ציבורי ורוחני. לדבריו, מורשתו ממשיכה להאיר גם כיום באמצעות המחויבות לצורכי הכלל והפרט, אהבת ישראל, מסירות נפש והאמונה בכוחות הטמונים בכל אדם.