כוחות הביטחון פעלו הלילה (רביעי) לפינוי מאחז שהוקם בשטחים הסמוכים למעלה עמוס שבגוש עציון.

עם הגעת הכוחות למקום הוצג צו אלוף המכריז על השטח כשטח צבאי סגור, והנוכחים במקום נדרשו להתפנות. על פי המשטרה, עם תחילת הפעילות נתקלו הכוחות בהתנגדות אקטיבית שכללה חסימת כלים הנדסיים ותקיפת כוחות הביטחון.

במהלך האירוע נפצעו שלוש לוחמות באורח קל. לוחמת אחת פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים לאחר שהוכתה באגרוף בפניה וסבלה משבר באף, ושתי לוחמות נוספות פונו לקבלת טיפול רפואי לאחר שנפגעו מריסוס גז פלפל לעברן.

נוכח האלימות שהופנתה כלפי הכוחות במהלך הפעילות, השתמשו הכוחות באמצעים לפיזור הפגנות במטרה להשיב את הסדר במקום. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות והועבר להמשך חקירה במשטרה.

החקירה נמשכת, ובמערכת הביטחון ציינו כי צפויים מעצרים נוספים של חשודים במעורבות באירועים.