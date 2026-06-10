עידו נחמד, לוחם בגדוד 931 של חטיבת הנח"ל, היה בן 20 כשנורה בראשו על ידי צלף בצפון רצועת עזה ב-3 בינואר 2024, במהלך פעילות לאיתור חטופים במנהרות.

הפגיעה בגזע המוח הייתה כה קשה עד שבשלב הראשון הוכרז כהרוג. שנתיים וחצי לאחר מכן, הוא עדיין מחוסר הכרה - ונושא את התואר הכואב של הפצוע הקשה ביותר ממלחמת חרבות ברזל.

במהלך השנים שחלפו עבר עידו, כיום בן 23, טיפול בשמונה בתי חולים ועשרים ניתוחים, עשרה מהם בראש.

לפני מספר חודשים החליטה משפחתו לעבור לאשפוז ביתי, והקימה בבית שכור מערך רפואי מלא המאפשר טיפול רציף לצד הצוות הצמוד. אלא שתוך חודשים ספורים תידרש המשפחה לפנות את הנכס.





בעקבות זאת החליטה משפחתו לרכוש בית קבוע שיותאם לצרכיו הרפואיים של עידו, יכיל את שני מטפליו הצמודים ויאפשר מעטפת שיקום ארוכת טווח. משרד הביטחון סייע במימון ניכר, המשפחה הוסיפה הון עצמי - אך נותר פער המחייב גיוס ציבורי.

ההיענות הייתה מיידית. בתוך 36 שעות בלבד גויסו למעלה משני מיליון שקלים דרך חברת גיוס המשאבים צ'רידי, מתורמים בארץ ובעולם. "קצב ההתגייסות מרגש וממחיש את הערבות ההדדית שממשיכה לאפיין את הציבור גם בתקופה מורכבת כל כך", אמר מנכ"ל צ'רידי שי צ'רבינסקי.

זוהר נחמד, אחותו של עידו, שוחחה היום עם ינון מגל ובן כספית בתוכניתם ברדיו 103fm ושיתפה את המאזינים במצבו הרפואי המורכב של אחיה, אשר היה מאושפז במשך חודשים ארוכים בבתי חולים בעקבות פציעתו הקשה בקרב.

בתחילת דבריה סיפרה האחות על ההחלטה הטיפולית שקיבלה המשפחה ועל המצב הרפואי הנוכחי של אחיה. "אחרי שנתיים וחצי הוצאנו את עידו אחי לאשפוז ביתי מתוך הבנה שזה הדבר שהכי יעזור לשיקום שלו", הסבירה נחמד, "עידו עדיין לא חזר להכרה בגלל כדור בגזע המוח".

בהמשך השיחה הרחיבה נחמד על מצוקת המגורים שאליה נקלעה המשפחה בשל הצורך להתאים את סביבת המגורים למצבו של עידו. "עכשיו אנחנו בבית שכור שאנחנו נדרשים לפנות בספטמבר", תיארה האחות את המצב הדחוק, "בשביל להשלים רכישה של בית שיתאים לעידו נדרש לפרויקט הרבה מאוד כסף".