מפלגת הליכוד הוציאה היום הודעת הבהרה רשמית בנוגע לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהן. בהודעה קצרה מטעם המפלגה נאמר באופן חד-משמעי: "ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות - ובעזרת השם ינצח".

הודעה זו של הליכוד מגיעה על רקע אמירתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמש בראיון שהעניק לרשת התקשורת האמריקנית ABC. טראמפ נשאל במהלך הריאיון האם לדעתו נתניהו מתכוון להתמודד במערכת הבחירות הקרובות בישראל.

"זו שאלה פתוחה", השיב טראמפ לשאלת המראיין והוסיף: "אני לא יודע. הייתה לו קריירה מדהימה. האם הוא רוצה להמשיך? הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה. אנחנו ננצח בקרוב מאוד במלחמה, בדרך זו או אחרת".

ההבהרה של מפלגת הליכוד נועדה להסיר את הספקות שעלו בעקבות דבריו של טראמפ בזירה הבינלאומית. לעת עתה, המפלגה מצהירה על המשך הנהגתו של נתניהו לקראת ההתמודדות הבאה.