צירוף מקרים כפול ונדיר התרחש בימים האחרונים בין כותלי המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. משה ויוסף מזרחי, אחים תאומים, חוו יחד רגע מרגש במיוחד כאשר לשניהם נולדו שני בנים באותו היום בדיוק. הולדת הבנים הנוכחית מצטרפת לאירוע דומה וחריג שחוו השניים בעבר הלא רחוק.

לפני כשנתיים, בשנת 2024, התרחש צירוף המקרים יוצא הדופן הזה בפעם הראשונה. באותו הזמן, נולדו לשני האחים התאומים שתי בנות באותו היום בדיוק באותו בית החולים. לפני מספר ימים חזר המקרה על עצמו, כאשר הפעם נולדו לשני האחים שני בנים מקסימים באותו תאריך.

משפחותיהם של משה ויוסף מזרחי הביעו התרגשות רבה מהאירוע החוזר ומסרו תודה לצוות הרפואי. המשפחות מסרו: "אנחנו מודים לצוותים המדהימים של חדר הלידה ולמחלקת יולדות ג’ על מקצועיות, מסירות וליווי מרגש ברגעים הכי משמעותיים שיש".

בבית החולים שערי צדק ציינו בחיוב את המאורע המשפחתי המשמח והכפול. צוות המרכז הרפואי איחל למשפחות היקרות מזל טוב, בריאות, אושר והמשך רגעים רבים של יחד ונחת.