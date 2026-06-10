הצהרתו של חבר הכנסת מהליכוד, עמית הלוי, לפיה יש להפציץ מסגדים שמהם נשמעות קריאות להשמדת ישראל, עוררה גל נרחב של זעם ומחאה ברחבי המזרח התיכון.

דבריו של חבר הכנסת זכו לגינויים חריפים מצד כלי תקשורת מרכזיים ומדינות ערביות. המערכת המדינית באזור עוקבת בדאגה אחר התפתחות השיח, מחשש שהדברים יתורגמו להסלמה ביטחונית בשטח.

במצרים נרשמה תרעומת ציבורית ותקשורתית רבה בעקבות ההצהרה. כלי תקשורת במדינה תיארו את האמירות כ"הסתה מסוכנת לפגיעה במקומות קדושים" וכאיום ישיר על חופש הפולחן המוסלמי, תוך אזהרה מפני ההשלכות של הפיכת הסכסוך למלחמה דתית כוללת. במקביל, סוכנויות ידיעות ערביות הפועלות במזרח ירושלים סיקרו בהרחבה את הדברים והגדירו אותם כחלק ממדיניות של "הסלמה מכוונת" נגד האוכלוסייה המוסלמית והאתרים המקודשים לה.

גם רשת "אל מיאדין" הלבנונית, המקורבת לחיזבאללה, העניקה נפח נרחב לאמירותיו של חבר הכנסת. ברשת הדגישו כי דבריו של הלוי משקפים את הלך הרוח בקרב הקואליציה הישראלית, וקראו לעולם המוסלמי להתעורר מול מה שכינו "תוכניות לפגיעה במסגדים".

פרשנים פוליטיים בכלי התקשורת הערביים הדגישו כי קריאה פומבית של נבחר ציבור להפצצת בתי תפילה מהווה חציית קו אדום. לטענתם, התבטאות מסוג זה עלולה להוביל להתלקחות נוספת בזירות השונות.