בשעת ערב מוקדמת, כשהמרוץ היומיומי של העיר הגדולה מתערבב במתח הציבורי, מרחוב בלפור עולים קולות של בית מדרש תוסס בלימוד חי.

בסלון ובמסדרונות 'המקום' עולה המנגינה: חבורות-חבורות של אנשים יושבים בין ספות וכריות ומדברים. במבט חפוז זה נראה כמו סתם שיחות חברים, אך כשמתקרבים שומעים הבלחות של ביטויים מכתבי הרב קוק או "המהר"ל מסביר ש.." ומבינים שיש כאן סיפור עמוק בהרבה.

והלומדים? שונים לחלוטין האחד מהשני. מתנחל מיצהר יושב לחברותא עם הייטקיסט תל אביבי, שחקנית מפורסמת עם מחנכת באולפנה, עורך דין מוצלח לצד אברך באחת הישיבות הקרובות. שניים שונים - וביניהם ספר אחד מחבר. הלבבות פתוחים והשיח נעים, עושה חשק להצטרף.

איתי, אחד המשתתפים בתוכנית הסטודנטים מספר על התחושות העמוקות שעולות מהמפגשים ב'המקום': "בפעם הראשונה, הרגשתי שייכות לעם ישראל וליהדות, התאהבתי מחדש במסורת שהתרחקתי ממנה כל השנים ובזכות אנשים מעוררי השראה מצוות 'המקום' התמלאתי מחדש במה שנקרא: 'נשמה יהודית'".

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דרך אמונה בחרתי

גל, אדריכלית בת 31, הגיעה לראשונה ל'המקום' בעקבות המלצה של חברה, אחרי תקופה בה הרגישה כי הלימודים והעבודה אינם ממלאים אותה - "משהו ישב לי על הלב, סוג של שעמום וחוסר טעם לקום בבוקר בשביל עוד יום שנראה כמו זה שלפניו", היא משתפת. "חברה קרובה הציעה להכיר לי מקום מיוחד. היא לא הצליחה להסביר לי מה יש שם. רק אמרה ש'זה משהו אחר', שאחרי שאגיע, לא ארצה לעזוב".

המפגש הראשון שלה היה באירוע פורים שכלל קריאת מגילה ולימוד קצר. "הרגשתי שיש פה ווייב אחר, כזה שעושה חשק להישאר. מאז השתתפתי בתוכנית לסטודנטים, בסדרה על ספר הכוזרי וקצת בחסידות. נפתח לי עולם חדש - מרחב שמציע מפגש ראשוני עם תוכן יהודי בצורה 'ידידותית למשתמש התל אביבי'".

מסתבר ששקד (33), סמנכ"ל שיווק בחברה גדולה, כבר היה ב'המקום' שנה וחצי לפניה. תוך כדי הלימוד המשותף, סעודות שבת וסיורי תנ"ך, השניים הכירו והשאר היסטוריה…

לאור המלחמה, הלימוד קיבל משמעות נוספת: "במשך הרבה שנים, התכנים שנגענו בהם היו קשורים להתפתחות אישית, צמיחה רוחנית, עבודת השם פרטית. אנשים גילו את עולם התורה אבל יותר באיך זה לוקח אותם קדימה מבחינה פרטית", מספר נעם, מנכ"ל המקום. "בשנים האחרונות, סוגיות שהרבה שנים אפילו פחדנו לגעת בהם - כלל ישראל, סגולת ישראל, ארץ ישראל, למה בכלל אנחנו גרים פה, מה זה להיות יהודי - פתאום נפתחו, פשוט מלמטה. נושאים חדשים נולדו וסדרות חדשות יצאו פה לאוויר העולם".

"זו תקופה שיש בה מחשבות מאוד שליליות, אבל 'המקום' תמיד מעורר בי את התחושה שאנחנו הולכים לכיוון הנכון", אומר גיל, תלמיד ותיק ב'המקום'.

את נקודת האור הזו בתוך החושך מסבירה רעות דורפמן, מנהלת התוכן, "התקופה הזו מביאה התמודדות עם הרבה כאב. כשיש לך אמונה, גם אמונה בצדקת הדרך וגם בזה שיש מי שמסובב את העולם, זה נותן המון כוח. כשאנשים באים לפה הם מקבלים סוג של 'טעינה' - להצליח לקום מחר בבוקר ולהבין למה אנחנו חיים פה".

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התנועה היא לא רק לעומק אלא גם לרוחב - "מה שמעניין זה שדווקא כמות האנשים שפונה ורוצה להשתלב בלמידה בתקופה הזו - עלתה פי כמה ממה שחשבנו", מספר נעם.

ואכן, 'המקום' מלא עד אפס מקום; חברותות מפוזרות בסלון ובפינות מיועדות, כיתות ההרצאות מלאות בלומדים, בחדרים יושבים צעירים בקבוצות קבועות עם המנחים, ולאורך כל הערב עוד ועוד אנשים נכנסים.

מי מתרגש מזמירון?

השבתות והחגים הם חלק אינטגרלי מפעילות "המקום"; שבתות במקומות שונים בארץ או שבתות וחגים משותפים ב"המקום" שכוללים תפילות, סעודות ושיעורים. וכמובן- כמעט מדי שבת, משפחות הצוות מארחות ופותחות את ביתן לקהילת הלומדים.

"לפני חודשיים הגעתי בערב שבת אל אחת המשפחות והחוויה עדיין הולכת איתי. בשלב מסוים של הערב הם שרו את "יה-אכסוף", וזה נגע לי בעומק הנשמה", מספר אורי, אחד הלומדים הקבועים ב'המקום'.

"לפני כמה שבועות הם העניקו לי כמה מזמורי שבת. קראתי את ההקדשה בתחילת הזמירון והתרגשתי עוד יותר. אני יודע שזה יכול להישמע מעט מוזר, למה שאתרגש מאיזה זמירון? התשובה היא שהזמירון הזה היה לי חסר בלי שידעתי, הוא מאגד בתוכו המון שירים וניגונים שאני אשמח להכיר יותר, והוא יושב לי בנפש כמו חלק מפאזל שמצא את מקומו והשלים מקום מאד שורשי ועמוק שכוסף לקדושה הזאת של שבת בפרט וקדושה בכלל. מדהים כמה עוצמה יש בחוויה אחת, ניגון אחד, סעודה אחת".

'המקום' צילום: עצמי

המחיצות כבר נשברו, עכשיו "צריכים לשבור את הקירות"

'המקום', שפועל כבר 18 שנים בלב תל אביב ומארח כ-1,200 לומדים קבועים בשנה, נמצא בתנופה אדירה. הרב אריאל נזכר בימים הראשונים ומביט בהשתאות על ההווה - "בימים הראשונים היו לנו אי נעימויות מהמרצים כי לפעמים הגיע אדם אחד או שניים, והיום אנחנו צריכים לשבור את הקירות בשביל לאפשר לעוד משתתפים להצטרף".

מקום כה גדול ופעילות כ"כ ענפה באחד הרחובות היקרים בארץ, כרוכים בעלויות גבוהות. כשהמלחמה מדגישה כמה הצימאון לזהות, לביחד ולאמונה הוא אינסופי וצורך קיומי להרמת הרוח של עם ישראל, צריך "לשבור את הקירות" ולהתרחב.

דווקא כעת, צוות 'המקום' פונה הישר מתל אביב אל הציבור מתוך רצון להרחיב את המעגלים עוד ועוד, ומזמין לשותפות - שותפות בחיבור, בצמיחה, ובלימוד תורה עם עיניים בורקות בלב תל אביב.

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