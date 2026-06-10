סקר חדש של מכון המחקר של המועצה האירופית ליחסי חוץ מעלה כי אחוז קטן בלבד של אזרחי אירופה עדיין רואים בארה"ב בעלת ברית איתנה.

רוב מוחלט של הנשאלים גם לא מאמינים כי ארה"ב תסייע למדינתם במקרה של מתקפה מצד מדינה זרה, בעיקר רוסיה.

הסקר נערך בקרב אזרחי 15 מדינות באירופה, בהן אוסטריה, בולגריה, דנמרק, אסטוניה, צרפת, גרמניה, הונגריה, איטליה, הולנד, פולין, פורטוגל, ספרד, שבדיה, שווייץ ובריטניה. מתוצאותיו עולה כי רק 11 אחוזים בממוצע סבורים כי "ארה"ב היא עדיין בעלת ברית החולקת את הערכים והאינטרסים שלנו".

בסקר קודם שנערך לפני חצי שנה ענו בממוצע 16 אחוזים כי ארה"ב עדיין נחשבת לבעלת ברית. בסקר שנערך בנובמבר 2024 עמד שיעור המשיבים החיוביים על 22 אחוזים.

מרבית הנשאלים הצביעו על הנשיא דונלד טראמפ כגורם המרכזי לחוסר האמון שלהם בארה"ב. רבים מהם גם העריכו כי "היחסים עם וושינגטון ישתפרו לאחר סיום כהונתו של טראמפ".

שאלה נוספת שנבדקה בסקר הייתה עד כמה האזרחים בטוחים כי ארה"ב או מדינה אירופאית אחרת תסייע למדינתם במקרה של מתקפה. בפולין נרשם שיעור האמון הגבוה ביותר בארה"ב, כאשר 37 אחוזים מהנשאלים אמרו כי הם מאמינים שוושינגטון תסייע להם.

בבריטניה 35 אחוזים מהנשאלים אמרו כי הם סומכים על ארה"ב, לעומת 72 אחוזים שבוטחים יותר במדינה אירופאית אחרת. בצרפת 29 אחוזים הביעו אמון בארה"ב, בעוד 68 אחוזים אמרו כי הם מעדיפים להסתמך על מדינה אירופאית אחרת.

בספרד נרשם שיעור האמון הנמוך ביותר בארה"ב, עם 12 אחוזים בלבד מהנשאלים שהאמינו כי וושינגטון תסייע להם במקרה של מתקפה. מנגד, 66 אחוזים מהספרדים אמרו כי הם בוטחים יותר במדינה אירופאית אחרת.