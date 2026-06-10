מלאני וורד, חברת הפרלמנט הבריטי מטעם מפלגת הלייבור, טענה כי לפחות 32 ארגוני צדקה באנגליה ובוויילס תרמו בשנים האחרונות עשרות מיליוני ליש"ט ליישובים יהודיים ביהודה ושומרון.

בנאום שנשאה בפרלמנט הבריטי כינתה וורד את היישובים "לא חוקיים על פי החוק הבינלאומי" וטענה כי הועברו אליהם לפחות 28 מיליון ליש"ט.

וורד, שכיהנה בעבר כמנכ"לית ארגון הסיוע לפלסטינים Medical Aid for Palestinians ונחשבת למבקרת חריפה של ישראל, אמרה כי חלק מהכספים הגיעו גם מכספי ציבור בריטיים. לדבריה, לפחות 5.6 מיליון ליש"ט מתוך התרומות "הגיעו מכספי משלם המיסים הבריטי".

בעקבות הטענות הורתה שרת החוץ הבריטית איווט קופר ל"ועדת הצדקה" לבדוק את הקשרים והתרומות של ארגוני הצדקה הבריטיים להתיישבות ביהודה ושומרון. במקביל שלחה וורד מכתב לחברי הוועדה ובו קראה להסיר את הארגונים מרשימת ארגוני הצדקה הבריטיים.

במכתבה טענה וורד כי, "קיומן וצמיחתן של התנחלויות ישראליות במדינת פלסטין מוכרים ברחבי העולם כאחד המכשולים העיקריים לשלום. כל פעילות התומכת בתחזוקה ובהרחבתן של התנחלויות ישראליות, כמו זו הממומנת על ידי 32 'ארגוני צדקה' אלו, היא קיצונית ואינה מועילה לציבור הבריטי".

עוד כתבה כי, "אספקת כספים לתמיכה בהתנחלויות בלתי חוקיות בפלסטין אינה פעילות צדקה ואינה עומדת בדרישות החוק הבריטי או הבינלאומי בנוגע לפעילות התנחלויות. זו עמדה שננקטה על ידי האו"ם, ממשלות בריטניה, בית הדין הבינלאומי לצדק, ונושא הכפוף לחקירה של בית משפט פלילי בינלאומי בטענה לפשעי מלחמה".