נשיא המדינה בפניה בערבית לנשיא לבנון קרדיט: גרגורי באדו, מקליט: גדעון ארנולד.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ערך היום (רביעי) ביקור בצפון הארץ בצל המצב הביטחוני. במהלך הסיור הגיע הנשיא למושב נטועה שעל קו הגבול, נפגש עם תיירנים, רפתנים, חקלאים ובעלי עסקים מקומיים, ושמע מהם על האתגרים ועל ההתמודדות היומיומית בשטח, בעוד הנוכחים מציגים בפניו תוצרת חקלאית מקומית שהם מייצרים באזור.

"אני נמצא כאן, על גבול לבנון, במושב נטועה ובכל האזור", אמר הנשיא הרצוג במהלך הביקור, "האזור הזה מותקף ללא הרף ומגלה חוסן בלתי רגיל. יש פה אנשים מדהימים ומגיע להם שישראל תיתן עדיפות לאומית עליונה כדי לאפשר חיים מלאים ושלמים, תוך כדי שאנחנו נלחמים ומקיימים מערכה שלמה שקשורה לכל האזור כולו".

הנשיא הדגיש את הצורך בחיזוק התשתיות האזרחיות והכלכליות ביישובי קו העימות ואמר כי האיראנים מנסים להפוך את האזור לחלק מהאורגנים בתוך המערכה וישראל לא תיתן להם לכך. לדבריו, אסור לתת להם לפגוע בתושבי הצפון שצריכים לקבל עדיפות עליונה בכל התחומים, ובמיוחד בעוגני התעשייה, התעסוקה, התיירות והחקלאות, כדי לאפשר לכולם להמשיך לשבת באזור ולגדל עוד דורות רבים של אזרחים ישראלים גאים על הגבול עד שיגיע השקט.

בהמשך דבריו הפנה הנשיא מסר ישיר לנשיא לבנון בעקבות דברים שאמר ברשת CNN, ופנה בערבית לממשלה ולתושבי לבנון בקריאה להרחיק את גורמי הטרור. "אני מושיט יד לשלום לנשיא לבנון ולעם הלבנוני, אך חובתכם היא להבטיח את חירותה של לבנון מפני תכתיביהם של חיזבאללה, איראן וארגוני הטרור, על מנת שתשמור על מעמדה כמדינה ריבונית ועצמאית", הצהיר הרצוג.

הנשיא חתם את פנייתו בקריאה לתושבי המדינה השכנה לפעול באופן אקטיבי נגד השפעת טהראן וארגון חיזבאללה. הרצוג פנה אליהם ואמר, "הוקיעו את חיזבאללה ואיראן מתוככם. אני מושיט יד לשלום, ישראל לא מבקשת מלחמה - זה תלוי רק בכם, אל תיכנעו לתכתיבי טהראן. אין חלום גדול מכך שישראלים יוכלו לעלות על רכב ולהגיע לביירות, זה רק תלוי בכם. הוקיעו את חיזבאללה מתוככם, סלקו את איראן ושלוחותיה. לא לפחד, לומר ולעשות. ישראל לא מבקשת מלחמות ורוצה שלום עם לבנון, זה תלוי בכם".