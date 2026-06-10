טקס חילופי המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נערך אתמול (שלישי) במחנה "רבין" בקריה, במסגרתו הועלה תת-אלוף גיא מרקיזנו לדרגת אלוף והחליף את אלוף רומן גופמן. גופמן שירת בתפקיד בשנתיים האחרונות ונכנס בשבוע שעבר לתפקיד ראש המוסד.

הטקס התקיים במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובראשות שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. באירוע השתתפו גם חברי פורום המטה הכללי, מפקדים ובני משפחה.

ראש הממשלה נתניהו הודה לאלוף היוצא גופמן על מחויבותו לניהול המערכת בזמן מלחמה "בנחישות ובתחבולה". בפנייתו לאלוף הנכנס מרקיזנו אמר נתניהו, "אני סומך עליך שתעזור לי, לצה''ל, לשב"כ ולמוסד ולשאר זרועות הביטחון, ואני בטוח שנעבוד יחד לטובת ביטחון ישראל".

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס בדבריו להחלטות מול התוקפנות האיראנית ואמר כי כל ניסיון לפגוע בישראל ייענה בעוצמה רבה. כ"ץ שיבח את גופמן על שותפותו "בצומת האסטרטגי בשנתיים האחרונות", ואיחל לו הצלחה בתפקידו החדש כראש המוסד.

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגדיר את תפקיד המזכיר הצבאי כציר מרכזי בין ראש הממשלה ושר הביטחון לבין זרועות הביטחון והרמטכ"ל. זמיר הודה לגופמן על תפקודו בתקופה מורכבת ואיחל הצלחה למרקיזנו, תוך שציין כי לוחמי צה"ל פועלים בימים אלה בלבנון, ברצועת עזה וביעדים רחוקים.

המזכיר הצבאי היוצא רומן גופמן אמר כי הוא מסיים את תפקידו לאחר 31 שנות שירות קרבי בצה"ל ועובר למשימתו הבאה "ללא מדי זית". גופמן הודה לראש הממשלה ולרמטכ"ל על האמון והרעות, ואמר למחליפו, "ודא שאתה מתרגש כל פעם מחדש בעלייה לירושלים, וכל השאר אתה כבר תדע".

המזכיר הצבאי הנכנס אלוף גיא מרקיזנו, ששימש בשלוש השנים האחרונות כמזכיר הצבאי של שר הביטחון, אמר כי הוא גאה להצטרף לפורום המטה הכללי בעיצומה של המלחמה. מרקיזנו הדגיש את חשיבות המוביליות החברתית בצה"ל והתחייב להביא את "האמת המבצעית החדה מחדר הפיקוד בקריה אל שולחן קבלת ההחלטות בירושלים".