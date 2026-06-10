המשטרה הודיעה היום (רביעי) כי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה את החקירה בעניינה של השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן, ובעניינם של עובדי ציבור המקורבים לה ומעורבים נוספים.

לאחר השלמת כלל פעולות החקירה, ראש להב 433 ניצב מני בנימין וראש אגף החקירות ניצב בועז בלט אישרו את העברת התיק לעיון והחלטת הפרקליטות. בפרקליטות יכריעו האם להגיש כתבי אישום נגד המעורבים בפרשה.

התיק נגד השרה גולן והמעורבים הנוספים החל כחקירה סמויה שנמשכה כמה חודשים. באישור היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, יצאה יחידת להב 433 בחודש ספטמבר 2025 לחקירה גלויה.

על פי הודעת המשטרה, החשדות שנבדקו במסגרת החקירה כוללים עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. החקירה התנהלה בליווי פרקליטות מחוז תל אביב ובמהלכה נחקרו עשרות חשודים ועדים.

בחודש ספטמבר אשתקד פשטה המשטרה על המשרד לשוויון חברתי ועל משרדו של עורך הדין. הוא נעצר ונלקח לחקירה בחשד לקבלת שוחד בנסיבות מחמירות ובהלבנת הון. במקביל, פשטה המשטרה גם על ביתה של מקורבת לשרה - שם איתרה מעבדת סמים.