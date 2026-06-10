מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק יסוד: לימוד תורה, שמעגן את לימוד התורה כערך יסוד. 56 חברי כנסת הצביעו בעד הצעת החוק, בעוד ש-43 התנגדו.

בנוסח המקורי של החוק הופיעה גם השוואת מעמדם של לומדי התורה למשרתים בצה"ל - אך בעקבות הביקורת, הסעיף הוסר. כעת כתוב בהצעה כי "לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי וזכות יסוד במדינת ישראל. מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה, ורואה במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה כמי שתורמים תרומה משמעותית למדינת ישראל ולעם היהודי".

חברי הכנסת מהליכוד דן אילוז, יולי אדלשטיין ושרן השכל התנגדו לחוק, וכך גם ח"כ משה סולומון מהציונות הדתית. הח"כים יוסי טייב ומשה אבוטבול מש"ס תקפו את ח"כ אילוז: "תתבייש לך! חוצפן! איזו חרפה. עולם התורה בקנדה מתבייש בך!".

חבר הכנסת מאיר פרוש הגיב לאישור החוק והסביר את הנסיבות שהובילו לקידומו בכנסת. פרוש ציין כי עם ישראל לא זקוק לחוקים בכדי להכיר בכך שלימוד התורה הוא ערך יסוד בעם היהודי. הוא הוסיף כי "בעקבות ההתנהלות המרושעת של מערכת המשפט והרדיפה השיטתית מזה מספר שנים נגד לומדי התורה, נדרשנו לתקן זאת בהצעת חוק יסוד לימוד התורה". פרוש הדגיש כי יהדות התורה תמשיך להיאבק בכל הכלים נגד רדיפת לומדי התורה ומצפה מהקואליציה ומהממשלה לפעול נגד רדיפה זו.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי מסר כי: "אישורו בקריאה טרומית של חוק יסוד לימוד התורה, שדרשה תנועת ש"ס, הוא צעד היסטורי בדרך להכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה הקדושה ובתרומתם העצומה של לומדי התורה לעם ישראל. התורה היא סוד קיומנו, והיא ששמרה על העם היהודי לאורך כל הדורות. סיעת ש"ס תמשיך לפעול בנחישות עד להשלמת חקיקת החוק ולהענקת הכבוד הראוי לתורה וללומדיה".

חה"כ משה סולומון ממפלגת הציונות הדתית הצביע נגד: "הניסוח הנוכחי משווה בין מי שלומד תורה למשרת בצבא. בנוסח כזה, המהווה חילול ה' ופגיעה בכל עולם התורה הציוני דתי, אינני יכול לתמוך. ערך לימוד התורה הוא ערך עליון, הוא ברור כל כך שאין הוא נצרך לעיגון בחקיקה. אך גם בעת עיגונו, לימוד התורה השלם הוא זה המשלב חיי מעשה וביטחון. 'כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון'(אבות ב,ב). לכשיעלה החוק לקריאה ראשונה אבחן אותו בהתאם לשינויים שיבוצעו ואחליט כיצד להצביע".

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, תקף את ח"כ משה גפני שטען כי גם בגטו ורשה למדו תורה וכי זהו חוסנו האמיתי של העם היהודי: "בגטו ורשה למדו תורה? בגטו ורשה לא קיבלו תקציב ללמוד תורה - הם לקחו נשק ועשו את מרד גטו ורשה - למען העם היהודי. זה מה שקרה בגטו ורשה. אבא שלי ישב בגטו כי לא היה צבא למדינת ישראל. את השואה הבאתם לפה - בשביל לקבל קצבאות, מימון ושכר".

פורום שותפות לשרות תקף בחריפות את החוק וכינה אותו "בושה וחרפה לממשלת ישראל שמקדמת בשעה זו חוק יסוד להשתמטות". בפורום טענו כי חברי הכנסת הציוניים מהממשלה החליטו לאשר בחוק פטור גורף לציבור החרדי תחת תחפושת של חוק יסוד לימוד תורה. נציגי הפורום הדגישו את העיתוי הציבורי של החקיקה והצהירו כי "כל זה, בזמן שצה"ל משווע לאלפי חיילים, ישראל נלחמת בכל גזרותיה והנטל על הציבור המשרת רק הולך ומכביד".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, הבטיח: "את כל חוקי היסוד להשתמטות שלכם אנחנו נבטל, לא יישאר מהם זכר!".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פנה לציבור החרדי: "'חוק יסוד: לימוד תורה' שהממשלה מקדמת בכל כוחה ייפגע אנושות במדינת ישראל, ויפגע אנושות גם בכם. זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. בלי כלכלה מתפקדת ובלי צבא, פשוט לא נוכל לחיות פה".

"דרעי וגולדקנופף ינסו לספר שהמאבק שלי בהשתמטות ובחוק הוא מאבק נגדכם. זה שקר. אני נלחם עליכם. הבעיה היא העסקנים שמנצלים אתכם. דרעי וגולדקנופף גוזרים עליכם חיי עוני ותלות בזמן שהם חיים בווילות פאר ולובשים מותגי יוקרה. זאת לא תורה, זה מודל עסקי. וזה חייב להשתנות. נשחרר אתכם משלטון העסקנים, נכניס אתכם יחד איתנו לתוך שוק העבודה והשירות בצה"ל, לצד שמירת אורח חיים חרדי, ממש כמו החרדים העובדים בברוקלין".