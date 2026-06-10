הוועדה לענייני ביקורת המדינה ערוץ הכנסת

הוועדה לביקורת המדינה התכנסה היום (רביעי) לדיון בנושא הימצאות נשק בלתי חוקי ואמצעי לחימה בידי גורמי פשיעה במרחב הנגב.

הדיון התקיים לבקשת חבר הכנסת סימון דוידסון ממפלגת "יש עתיד" וביוזמת תנועת רגבים, בעקבות דוח מבקר המדינה המיוחד שפורסם לאחרונה והצביע על פערים באכיפה ובהרתעה.

במהלך הדיון עסקו חברי הוועדה ונציגי רשויות האכיפה בשרשרת הטיפול בעבירות הנשק והאמל"ח בנגב. בין היתר נדונו איתור מקורות הנשק, תפיסות בשטח, חקירות, איסוף ראיות, הגשת כתבי אישום ומעצרים.

נציגי המשטרה אמרו בדיון כי יש התקדמות גדולה בתיקי החקירה וכי נעשים מאמצים רבים בשטח. מנגד, נציגי הפרקליטות טענו כי בתיקים שבהם קיימות ראיות מספקות מוגשים כתבי אישום, והדגישו כי קיימת הנחיה של הפרקליט הראשי להחמיר בענישה.

יוזם הדיון, חבר הכנסת סימון דוידסון, תקף את התנהלות המערכת ואמר, "זה בסופו של דבר משליך על זה שיש פרוטקשן בכל מדינת ישראל, יש נשקים בכל מדינת ישראל, ויש פחד גדול של האזרחים". לדבריו, העובדה ש-82% מתיקי הפרוטקשן נסגרים מעידה על כשל של כלל המערכת, והוא השווה זאת לקבוצת כדורגל "שמשחקת מעולה בקישור אך אין לה חלוץ שיבקיע גול".

בהמשך התפתח עימות סוער סביב סוגיית הפענוח ושיתוף הפעולה במגזר הערבי. חבר הכנסת סמיר בן סעיד טען כי המשטרה וצה"ל מעלימים עין מהפשיעה במגזר, ואמר כי במקרי רצח ביישובים כמו שגב שלום "כל התושבים יודעים מי ביצע את המעשה חוץ מהמשטרה".

חברת הכנסת יסמין פרידמן השיבה כי אי אפשר להתעלם מחוסר שיתוף הפעולה בשטח, והזכירה מקרים שבהם "שטפו את הדם עם צינור ולא נותרו ראיות". בתגובה לדבריה אמר ח"כ בן סעיד, "אין צורך בשיתוף הפעולה, למשטרה יש את כל הכלים".

גם נציגי קבוצות החברה האזרחית הציגו את עמדתם בפני חברי הוועדה. יהודה קאפח, מנהל מרחב דרום ברגבים, אמר כי יש לעבור "מיוזמה למעשים" ולפעול מראש כדי למנוע עבירות, וציין כי יחד עם מכון ריפמן הונחה על שולחן הוועדה הצעת חוק שנועדה להעניק כלים מנהליים לכוחות המשטרה הפועלים בשטח.