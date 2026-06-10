בעיתון "הארץ" תקפו הבוקר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות מעצרם של אזרחים אריתראים שסומנו כתומכי המשטר באריתריאה, לקראת גירושם מישראל.

לפי הדיווח, המשטרה ורשות האוכלוסין החלו לבצע את המעצרים "בעקבות לחץ של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר".

על פי הפרסום, גירושם של העצורים אינו צפוי לצאת לפועל בקרוב, מאחר שהסמכות לכך מצויה בידי שר הפנים, ובישראל אין שר מכהן בתפקיד זה מזה כשמונה חודשים. עוד נטען כי במהלך התקופה לא נעשה ניסיון להעביר את הסמכות לגורם אחר.

ב"הארץ" דווח כי בייעוץ המשפטי לממשלה לא ידעו מראש על הכוונה לעצור את תומכי המשטר האריתריאי, ואף לא השתתפו בתהליך קבלת ההחלטות. לפי הדיווח, בייעוץ המשפטי ציינו כי היעדר שר פנים מכהן יוצר קושי משפטי בביצוע המעצרים, בעוד רשות האוכלוסין ולשכת השר בן גביר סירבו להגיב לעיתון.

עוד נטען כי יום לאחר דיון שהתקיים בוועדה בכנסת נערכה פגישה בין השר בן גביר לבין נציגי רשות האוכלוסין והמשטרה. לפי מקור שצוטט בדיווח, במהלך הפגישה סוכם כי המשטרה תשוב לעצור אריתראים בהליך מנהלי.

עם סיום הפגישה עצרה המשטרה שבעה אריתראים בתל אביב בחשד ל"התנהגות העלולה להפר את שלום הציבור". לפי הדיווח, בוצעו חיפושים בבתיהם והם הועברו לטיפול רשות האוכלוסין בטענה שנמצאו ראיות לתמיכתם במשטר האריתריאי.

ב"הארץ" נטען כי השבעה לא הובאו להארכת מעצר בבית המשפט, אך הוחזקו במשך חמישה ימים עד לדיונים בבית הדין לביקורת משמורת של רשות האוכלוסין. עוד נכתב כי בחמישה מתוך שבעת המקרים הראיות שהוצגו כתמיכה במשטר היו דגלי אריתריאה שנמצאו בבתי החשודים.

מהמשטרה נמסר בתגובה כי "המעצרים בוצעו במסגרת החוק ובהתאם להוראות הדין", וכי מעצרם של החשודים הוארך בהתאם לממצאים שעלו בחקירה. עוד נמסר, "בניגוד לנטען, כל מקרה נבחן לגופו, והחלטות מתקבלות על בסיס תשתית ראייתית, שיקולים מקצועיים, מחוייבות לשמירה על שלום הציבור וביטחונו".