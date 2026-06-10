אירוע הוקרה מרגש והיסטורי להתיישבות בשומרון: ארגון המחוקקים הגדול בארצות הברית (NACL) העניק את "פרס המנהיגות ישראל ארה"ב" היוקרתי ליוסי דגן ראש מועצת שומרון, במסגרת ועידת המדיניות הלאומית של הארגון לשנת 2026, המתקיימת באוניברסיטת "ליברטי" שבווירג'יניה.

במעמד ההוקרה השתתפו מאות חברי בתי הנבחרים, וחברי סנאט ממדינות שונות ברחבי ארצות הברית, שהגיעו במיוחד כדי לכבד את ראש מועצת שומרון ולהביע תמיכה חד-משמעית במדינת ישראל ובהתיישבות ביהודה ושומרון. בכנס השתתפו גם סנאטור טד קרוז, חבר הקונגרס מרילין סטוצמן, וכן חבר חברי הקונגרס גון מגוויר, בן קליין, מורגן גריפית.

במהלך הטקס העניקו נשיא הארגון וראש מועצת שומרון יוסי דגן אות הוקרה ל 3 חברי בתי הנבחרים: מינדי מקאלינדון, כריס טוד ודייוויד ליווינגסטון, נציגי המדינות הראשונות בארצות הברית שהעבירו את החוק בעד יהודה ושומרון - ארקנסו, טנסי ואריזונה, החוק שאוסר על השימוש במילים "גדה מערבית" במסמכים רשמיים של המדינה הוא מתיר רק את השימוש במילים יהודה ושומרון. וכן מכיר בזכות של העם היהודי על האזור. במהלך הטקס הודיע נשיא הארגון כי הם יפעלו להעברת החוק ב-20 מדינות נוספות בארצות הברית.

ארגון NACL בראשותו של המייסד והנשיא ג'ייסון ראפרט, נחשב לארגון המחוקקים הגדול בארצות הברית. נשיא ומייסד הארגון, שהעניק לדגן את הפרס, אמר: "ראש מועצת שומרון יוסי דגן הוא אחד המנהיגים האזוריים הבולטים בישראל ותומך מוכר בזירה הבינלאומית בחבל הארץ ההיסטורי של ישראל. השפעתו של דגן חורגת הרבה מעבר לגבולות ישראל. אחד המנהיגים האזוריים הבולטים בישראל ודמות בינלאומית מוכרת הפועלת למען חבל הארץ ההיסטורי של ישראל.

כראש המועצה האזורית שומרון, הוא הקדיש את הקריירה שלו לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, לקידום הפיתוח הכלכלי, לבניית שותפויות בינלאומיות ולהעמקת הקשרים בין ישראל לידידיה ברחבי העולם. מתוך הבנת החשיבות של פעילות בינלאומית, הוא פעל ללא לאות לבניית קשרים עם נבחרי ציבור, מנהיגי דת, אנשי עסקים ומעצבי מדיניות ברחבי העולם. מנהיגותו התאפיינה באומץ, בחזון ובמחויבות בלתי מתפשרת לחיזוק הקשר בין העם היהודי לארץ ישראל. והערב אנו מעניקים לו את פרס המנהיגות אמריקה ישראל הראשון".

דגן, שהוזמן לנאום כדובר מרכזי בטקס הפותח את הוועידה, התייחס בדבריו להוקרה ולברית החזקה שבין העמים אל מול האתגרים המשותפים וכן על חשיבות החוק בעד יהודה ושומרון. ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר במעמד קבלת הפרס: "תודה לכם על הכבוד הגדול הזה, אני רוצה לשתף אתכם בכך שאנחנו מרגישים אתכם. אנחנו מרגישים את הלב שלכם. אנחנו מרגישים את השותפות שלכם. אנחנו מרגישים את מה שאתם עושים למען מדינת ישראל, ובמיוחד למען החלוצים שבונים את לב ארץ התנ"ך ביהודה ושומרון.

גבירותיי ורבותיי, יחד עם NACL מקודם חוק יהודה ושומרון, להכרה ביהודה ושומרון. יהודה ושומרון זה לא רק אנשים ובתים. זה לא רק כבישים. החוק להכרה ביהודה ושומרון הוא לא רק חוק. יהודה ושומרון הם ערכים, ערכי הצדק, אנחנו נלחמים יחד כדי להגן על ישראל. אנחנו נלחמים יחד כדי להגן על ארצות הברית. לאחר 7 באוקטובר ברור שאנחנו נמצאים במערכה הזו יחד. ומתוך הערכים האלה, אנחנו ננצח. ננצח יחד!".