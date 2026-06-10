הרב שחר בוצחק, שנפצע בקרב באופקים בשבעה באוקטובר, התארח באולפן ערוץ 7 במסגרת הילולת הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ושיתף בהתמודדות האישית שעבר מאז הפציעה ובפעילות למען פצועי כוחות הביטחון.

הרב בוצחק שחזר את אירועי שמחת תורה באופקים, שם נפצע ברגלו מירי של מחבלי נוחבה וחולץ תחת אש בידי אנשי קהילתו.

הוא סיפר כי אחד מהם, רואי חיים, הציל את חייו ונפצע באורח קשה במהלך החילוץ. בהמשך, כאשר הגיע למחלקת השיקום ופגש לוחמים רבים שנפצעו בדרגות שונות, החליט לפעול למענם ולמען משפחותיהם.

במסגרת פעילות זו כתב הרב בוצחק ספר העוסק במלחמת השיקום של הפצועים, במטרה להנגיש לציבור את ההתמודדויות הגופניות, הנפשיות והמשפחתיות שעוברות עליהם. לדבריו, הספר הפך עבור פצועים רבים לפה, ומאפשר להם להסביר לבני משפחתם ולסביבתם את מה שקשה להם לומר בעצמם.

לצד הספר, יצר הרב בוצחק קו מענה הלכתי ייחודי עבור פצועי כוחות הביטחון, בנשיאותו של הרב שמואל אליהו. בקו משיבים רבנים שנפצעו בעצמם בקרב, תוך התייעצות עם רופאי שיקום, פסיכולוגים ופסיכיאטרים, כדי להעניק תשובות מדויקות ורגישות למציאות המורכבת של הפצועים.

הרב בוצחק קשר את העשייה הזו למורשתו של הרב מרדכי אליהו, שראה בכל יהודי בן אהוב וכונה "אביהם של ישראל". לדבריו, כיום ישנם כ-22 אלף פצועים מהקרבות האחרונים, ולמעלה מ-100 אלף פצועים מכלל מערכות ישראל. הוא הדגיש כי מדובר בילדים של החברה הישראלית כולה, וכי הערבות ההדדית מחייבת את הציבור לעמוד לצדם.

הוא הציע דרך פשוטה ונכונה לגשת לפצועים במרחב הציבורי, מבלי להביך או להכביד עליהם. לדבריו, המשפט "אחי, אשמח לעזור אם צריך" מאפשר להציע סיוע בצורה מכבדת, לא פולשנית ולא מחייבת, ויכול להקל על מי שמתמודד עם המעבר המורכב מלוחם לאדם הזקוק לעזרה.

בסיום דבריו הדגיש כי החברה הישראלית יודעת להצדיע לנופלים, אך נדרשת ללמוד להצדיע גם לפצועים החיים בקרב מתמשך יום אחר יום. לדבריו, תמיכה, רגישות והושטת יד לפצועי המלחמה הן הדרך להמשיך את מורשת אהבת ישראל של הרב אליהו זצ"ל.