איפה מוצאים עובדים מושלמים?! "כל בעל עסק יודע: עובדים טובים מביאים איתם רווח כספי ורווחה נפשית. השאלה הגדולה היא - איפה מוצאים אותם?"

הניסיון של אפרים בן שוחט, יועץ עסקי ומומחה לניהול עובדים, מלמד שהבעיה היא לא רק המחסור בעובדים, אלא הדרך שבה רובנו מגייסים, מנהלים ומשמרים אותם. לקראת ההדרכה החדשה שלו, ישבנו לשיחה על אחת הסוגיות הכואבות ביותר בעולם העסקים.

אין כמעט בעל עסק שלא מכיר את זה.

עובד שעשה רושם מצוין בהתחלה, אבל מאכזב בפועל. עובד טוב שעוזב בדיוק כשהתחלתם לסמוך עליו. עובד שצריך לרדוף אחריו כדי שמשימות יקרו. או התחושה המתסכלת שגם אחרי שהעסק גדל ויש כבר צוות מסביב, בעל העסק עדיין עמוס לעייפה ולא מצליח למצוא זמן אפילו למשפחה.

"אז למה אני מעסיק עובדים?", שואלים את עצמם בעלי עסקים רבים.

בשנים האחרונות נדמה שחיפוש עובדים טובים הפך לאחד הנושאים החמים ביותר בעולם העסקים. אחרי תקופה ארוכה של קורונה, אי-ודאות כלכלית, מלחמה, מילואים ושינויים בשוק העבודה, בעלי עסקים רבים מרגישים שהאתגר רק הולך וגדל.

איזה בעל עסק לא חולם על עובדים שאפשר לסמוך עליהם? לצאת לחופש בלב שקט ולדעת שהעסק בידיים טובות? על עובדים שמפתיעים לטובה בהספקים ולוקחים אחריות אמיתית על העבודה שלהם?

אלא שכמעט בכל מפגש של בעלי עסקים, בכל קבוצת וואטסאפ מקצועית ובלא מעט שיחות מסדרון, אפשר לשמוע שוב ושוב את אותן טענות: אין עובדים, קשה למצוא אנשים טובים, הדור השתנה, אי אפשר לסמוך על אף אחד.

אבל האם זו באמת הבעיה?

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אפרים בן שוחט ("גר ביצהר בשומרון, אב לשישה ילדים וסבא לשני מתוקים"), יועץ עסקי ומלווה בעלי עסקים, חושב שהתמונה מורכבת יותר.

"אני שומע הרבה בעלי עסקים שאומרים לי שאין עובדים טובים", הוא אומר. "ובדרך כלל אני אפילו לא ממהר להתווכח איתם. יש קושי אמיתי בשוק, וכולנו מרגישים אותו. אבל לצד בעלי עסקים שמתלוננים שאין עובדים טובים, אני פוגש גם בעלי עסקים שהצליחו לבנות צוותים מצוינים. הם מגייסים, מנהלים ומשמרים עובדים לאורך זמן, והעסק שלהם נהנה מזה מאוד. אז אם כולם פועלים באותו שוק, כנראה שיש פה סוד שרק חלק מבעלי העסקים מכירים".

לקראת ההדרכה החדשה שלו, "איפה מוצאים עובדים מושלמים?!", ישבנו לשיחה על טעויות גיוס, עובדים שעוזבים, ומה באמת יוצר שקט נפשי לבעל העסק וגם משאיר לו יותר רווח בסוף החודש.

אפרים, נתחיל מהשאלה שכולם שואלים. באמת יש היום מחסור בעובדים טובים?

"כן, אבל זה לא כל הסיפור.

אם הייתי אומר שאין מחסור בעובדים, הרבה בעלי עסקים היו סוגרים את הכתבה כבר עכשיו. יש קושי. יש תחרות גדולה יותר על עובדים טובים, יש תחומים שבהם קשה מאוד לגייס, ויש שינויים אמיתיים בשוק העבודה. אחרי הקורונה, ואחר כך בעקבות המלחמה וההשפעות שלה על המשק, הרבה בעלי עסקים מרגישים שהקרקע זזה מתחת לרגליים בכל מה שקשור לגיוס ולניהול עובדים.

אני גם אומר שעובדים היום 'מפונקים' יותר, אבל דווקא לטובה. הם רוצים עבודה שבה הם באמת מתוגמלים, ותגמול זה לא רק כסף. זה יחס, התפתחות אישית, תחושת שייכות ועוד.

אבל הרבה פעמים אנחנו עוצרים שם. אנחנו מסבירים לעצמנו שהבעיה היא השוק, ומאותו רגע מפסיקים לבדוק מה עוד אפשר לעשות. וזו בעיניי טעות. כי בסוף אני רואה בעלי עסקים שפועלים בדיוק באותו שוק. אחד מצליח לבנות צוות יציב ומחויב, והשני מחליף עובדים כל כמה חודשים. אחד מוצא עובדים שאפשר לסמוך עליהם, והשני מרגיש שהוא כל הזמן מכבה שריפות. אם כולם מגייסים מאותו מאגר עובדים, כנראה שההבדל לא נמצא רק בשוק עצמו.

לכן השאלה היא לא רק האם יש עובדים טובים, אלא מה עושים בעלי עסקים שמצליחים למצוא אותם, לגייס אותם ולשמור עליהם לאורך זמן. זו כבר שאלה הרבה יותר מועילה".

אז אם צריך להצביע על נקודה אחת שבה מתחיל תהליך גיוס טוב, איפה היא נמצאת?

"תתפלא, אבל בעיניי היא לא מתחילה במודעת הדרושים ולא בראיון העבודה. היא מתחילה הרבה קודם - בשאלה האם בכלל ברור לנו את מי אנחנו מחפשים.

הרבה פעמים בעלי עסקים בטוחים שהכל ברור. הרי הם חיים את העסק כל יום. הם יודעים מה צריך לקרות. אבל כשהם מנסים להסביר את זה לעובד, הם מגלים שלא הכל היה ברור כמו שחשבו.

אני נזכר בתרגיל שלמדתי לפני כעשר שנים, בזמן שלמדתי ייעוץ ארגוני באוניברסיטת בר אילן. אחד המרצים ביקש מבעל העסק ומאחד העובדים לשבת בנפרד, וכל אחד מהם לכתוב על דף מה בדיוק התפקיד של העובד. אחר כך משווים בין הדפים.

זה נשמע פשוט, אבל בכל פעם שאני עושה את זה עם לקוחות אני מופתע מחדש. כמעט תמיד מתגלים פערים, ולפעמים פערים גדולים מאוד. בעל העסק בטוח שהעובד אחראי על דברים מסוימים, והעובד בטוח שהוא אחראי על דברים אחרים.

וזה מלמד משהו חשוב: כבעלי עסקים אנחנו חיים בתוך העסק שלנו. אנחנו יודעים מה חשוב, מה דחוף, מה סדר העדיפויות ומה אנחנו מצפים שיקרה. אבל העובד לא נמצא בתוך הראש שלנו.

הרבה פעמים אנחנו יוצאים לגייס לפני שהגדרנו לעצמנו מה אנחנו באמת מחפשים: מה האחריות של התפקיד, מה ייחשב הצלחה, מה נרצה לראות אחרי חודש, אחרי חצי שנה ואחרי שנה. ובעיקר - אלו תכונות אנחנו מחפשים בעובד.

ידע וניסיון אפשר לפעמים להשלים בהמשך. אבל אם אין לעובד את התכונות הנכונות, הסיכוי שלו להצליח בתפקיד נמוך מאוד.

כשאין בהירות, הסיכוי למצוא עובד מתאים יורד דרסטית. לפעמים זה לא עניין של עובד טוב או לא טוב, אלא של התאמה. עובד שנמצא בתפקיד ובעסק שמתאימים לו יכול להפוך לכוכב. וזה המצב שאנחנו רוצים ליצור, והוא מתחיל בגיוס נכון".

אחרי שהבנו את מי אנחנו מחפשים, איך נמנעים מגיוס לא נכון?

"כדי לענות על זה ברצינות צריך הרצאה שלמה", הוא מחייך, "אבל יש כמה אבני יסוד מרכזיות.

קודם כל, אחת הטעויות היקרות ביותר בעסק היא לגייס מתוך לחץ. בעל עסק מגיע למצב שבו הוא חייב עובד. יש עומס, יש לקוחות, העסק גדל, העובדים הקיימים כבר לא מספיקים, או שמישהו עזב במפתיע. במצב כזה קל מאוד להתפתות ולקבל החלטה מהר.

אני מבין את זה. הייתי שם בעצמי. אבל דווקא ברגעים האלו צריך לעצור.

אחד המשפטים שאני הכי אוהב בתחום הזה הוא 'מגייסים לאט ומפטרים מהר'. את המשפט הזה למדתי ממורית רוזן, שלימדה אותי חלק גדול ממה שאני יודע על גיוס עובדים. המשמעות פשוטה: קחו את הזמן בגיוס. תעשו תהליך יסודי ואל תדלגו על שלבים. תבדקו, תשאלו, תבקשו המלצות, תזמינו לראיון נוסף אם צריך, ותעשו הכל כדי להבין מי האדם שיושב מולכם.

בחברות גדולות תהליכי גיוס הם ארוכים ומושקעים. אצל בעלי עסקים קטנים, לצערי, המודעות לחשיבות של גיוס מסודר נמוכה יותר, ואנחנו רואים הרבה עובדים שהתקבלו כי 'היה נראה לנו שהוא מתאים'.

הבעיה היא שהעלות של טעות בגיוס תמיד גדולה הרבה יותר מהעלות של תהליך גיוס יסודי ואיטי.

כשעובד לא מתאים נכנס למערכת, אנחנו לא משלמים רק את המשכורת שלו. אנחנו משלמים גם בזמן ניהול, בזמן הכשרה, באנרגיה, בטעויות, בפגיעה בתפוקה ולפעמים אפילו באווירה של כל הצוות. לכן בעיניי שווה להשקיע בגיוס הרבה יותר ממה שרוב בעלי העסקים משקיעים היום".

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בשנים האחרונות, כשעסקים מתמודדים גם עם מילואים, היעדרויות וחוסר יציבות, לא מעט בעלי עסקים מספרים שהאתגר האמיתי מתחיל דווקא אחרי הגיוס. אתה מסכים?

"בהחלט. אבל לפני ששואלים איך שומרים עובדים, צריך לשאול למה עובדים עוזבים. הרבה בעלי עסקים מניחים שהתשובה היא כסף. לפעמים זה נכון, אבל בהרבה מקרים זה רק חלק מהתמונה.

עובדים רוצים לדעת מה מצופה מהם. הם רוצים להבין מה התפקיד שלהם, לקבל משוב, להרגיש שהם מתקדמים ושיש להם עתיד בתוך הארגון. בדיוק כמו שבעלי עסקים רוצים לראות התקדמות בעסק שלהם, גם עובדים רוצים לראות התקדמות במקום שבו הם משקיעים את רוב שעות היום.

אחת הטעויות הנפוצות היא לראות בניהול עובדים רק חלוקת משימות ופיקוח. בעיניי ניהול עובדים מתחיל ביצירת בהירות. כשעובד מבין מה מצופה ממנו, יודע מה האחריות שלו ומרגיש שרואים אותו ומשקיעים בו, הרבה יותר קל לו להתחבר למקום העבודה ולהישאר לאורך זמן.

לכן השאלה 'איך משמרים עובדים?' מתחילה הרבה לפני הרגע שבו העובד חושב לעזוב. היא מתחילה ביום הראשון שלו בעסק, ולפעמים אפילו לפני".

מה משתנה אצל בעל העסק כשיש לו את העובדים הנכונים סביבו?

"זו אחת הנקודות הכי מעניינות. כשאני מדבר עם בעלי עסקים, כמעט אף אחד לא אומר לי: 'הלוואי שהיו לי עוד עובדים'. זה לא מה שמעסיק אותם.

מה שהם כן אומרים זה שהם רוצים פחות עומס. להפסיק להיות מעורבים בכל דבר קטן. לצאת לחופשה בלי לחשוש שהכול ייעצר. לדעת שגם כשהם לא נמצאים, יש מי שלוקח אחריות, פותר בעיות ומקדם דברים.

בסוף, זה מה שבעל עסק באמת מחפש. לא עוד שמות ברשימת העובדים, אלא עסק שעובד טוב יותר. עסק שלא תלוי בכל רגע בנוכחות שלו. עסק שנותן לו מרחב לנשום, לחשוב קדימה ולעסוק בפיתוח, ולא רק בתפעול השוטף.

וזה בדיוק מה שעובדים טובים מאפשרים.

עובד טוב הוא לא רק עוד זוג ידיים. הוא אדם שמאפשר לבעל העסק להתפנות לדברים החשובים באמת. הוא מאפשר לעסק לצמוח, לקבל החלטות מתוך מחשבה ולא מתוך לחץ, ולהוריד הרבה מהעומס שבעלי עסקים סוחבים על הכתפיים שלהם.

לכן אני אוהב לומר שהמשוואה פשוטה: עובדים טובים ומצוינים שווים עסק טוב ורווחים מצוינים. עובדים שאפשר לסמוך עליהם שווים פחות עומס ויותר שקט נפשי.

כמובן שאין פתרונות קסם, אבל מניסיוני, מעט מאוד דברים משפיעים על איכות החיים של בעל העסק כמו איכות הצוות שסביבו".

לסיום, מה המסר המרכזי שלך לכל בעל עסק שמנהל עובדים?

"להתייחס לניהול עובדים כאל מקצוע. נקודה.

רוב בעלי העסקים משקיעים שנים בלימוד המקצוע שלהם. חשמלאי לא ייגש לבנות ללקוח לוח חשמל אם הוא לא למד איך עושים את זה. באותה מידה, גם גיוס עובדים הוא מקצוע. ניהול עובדים הוא מקצוע. שימור עובדים הוא מקצוע. וכמו כל מקצוע אחר, אפשר ללמוד אותו, להשתפר בו ולהגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.

"זו גם אחת הסיבות שהקמתי את יעדים", הוא מוסיף. "אני מגיע לעולם הייעוץ אחרי כעשור שבו הקמתי וניהלתי כמה עסקים בעולם הבנייה, בהם מסגרייה בפריסה ארצית ושתי חנויות חומרי בניין. כבעל עסק הבנתי שאם לא אלמד לנהל נכון את העסק שלי, לא אגיע רחוק, ומשם נולד החיבור שלי לעולמות הניהול והייעוץ.

בהמשך למדתי ייעוץ ארגוני בבר אילן, מכרתי את העסקים שהיו לי והקמתי את חברת יעדים. בשש השנים האחרונות זכינו ללוות מעל 1,100 עסקים. מבחינתי זו שליחות: לעזור לבעלי עסקים להרוויח יותר, להתנהל טוב יותר ולרוות נחת מהעסק שלהם בלי לוותר על הערכים שלהם.



החדשות הטובות הן שכאשר מתייחסים לניהול כמקצוע ועושים את זה נכון, לא מרוויחים רק עובדים טובים יותר. מרוויחים גם עסק מסודר יותר, רווחי יותר, ובעיקר כזה שנותן לבעליו הרבה יותר שקט".

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