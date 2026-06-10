משה הלוי, חבר בקבוצת האברכים "דרכי מרדכי", התארח באולפן ערוץ 7 במסגרת אירועי ההילולה לציון 16 שנים לפטירתו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, וסיפר על שורת מיזמים תורניים וחינוכיים שנועדו להמשיך את דרכו ולהנגיש את משנתו לציבור הרחב.

לדבריו, פעילות הקבוצה מתמקדת בהפצת תורתו של הרב ובהנגשת פסקיו והנהגותיו לדור הנוכחי. אחד המיזמים המרכזיים הוא קובץ "בדרכו", היוצא לאור מדי שנה ומרכז חידושי תורה, מאמרים ודיונים הלכתיים המבוססים על משנתו של הרב. השנה ציין הקובץ אבן דרך משמעותית עם הוצאת המהדורה ה-50.

הלוי סיפר כי בקובץ משתתפים עשרות רבנים, דיינים, מורי הוראה, ראשי ישיבות ואברכים מכל רחבי הארץ, והוא מופץ למאות בתי מדרש. לדבריו, היקף הלומדים והכותבים גדל משנה לשנה, והעניין בתורתו של הרב ממשיך להתרחב גם שנים רבות לאחר פטירתו.

"הדברים האלה הם פשוט חיוניים לדור שלנו", אמר הלוי. לדבריו, ככל שחולפות השנים, מתבררת הרלוונטיות הרבה של פסיקותיו ותפיסותיו של הרב בתחומים מגוונים של חיי ההלכה והחברה, והצורך להמשיך ולהנגיש אותן לציבור רק הולך וגובר.

לצד הפעילות התורנית, חשף הלוי מיזם חדש המיועד לילדים, שעליו עמלו חברי הקבוצה במשך יותר משנה. לדבריו, מדובר באסופת סיפורים מיוחדת המבוססת על סיפורים שהרב מרדכי אליהו עצמו נהג לספר ובחר להעביר לציבור, מתוך תפיסה שיש בהם מסרים חינוכיים וערכיים משמעותיים.

הלוי הדגיש כי אנשי הפרויקט השקיעו מאמצים רבים בבדיקת החומרים ובהצלבת גרסאות שונות של הסיפורים מתוך הקלטות ותיעודים רבים. בנוסף, לכל סיפור צורפה סקירה קצרה על הדמויות הרבניות המופיעות בו, במטרה להעניק לקוראים הצעירים רקע והיכרות רחבה יותר עם עולם התורה שעליו גדלו הסיפורים.

לדבריו, הבחירה להתמקד דווקא בסיפורים שהרב עצמו בחר לספר מעניקה לפרויקט ערך ייחודי, שכן מדובר במסרים חינוכיים שעברו את סינונו האישי של הרב ונועדו לחזק ערכים של אמונה, מידות טובות ואהבת תורה.

בסיום הביע הלוי תקווה להמשך הרחבת הפעילות התורנית והחינוכית סביב מורשתו של הרב מרדכי אליהו. הוא ציין כי הפקת ספרים, חומרי לימוד ותכנים חינוכיים המבוססים על משנתו של הרב היא דרך משמעותית להמשיך את השפעתו, לחזק את עולם התורה ולהנחיל את ערכיו לדורות הבאים.