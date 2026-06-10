בכנס "ממילואים ללימודים", שהתקיים באוניברסיטת תל אביב בהשתתפות נציגי מוסדות אקדמיים וגורמי צה"ל, הוצגו נתוני מחלקת המילואים באגף כוח אדם.

מהנתונים עולה כי הקריה האקדמית אונו מובילה בקרב המכללות בישראל במספר הסטודנטים המשרתים במילואים מאז 7 באוקטובר.

על פי הנתונים שהוצגו בכנס, סטודנטים וסטודנטיות מהקריה האקדמית אונו שביצעו 60 ימי מילואים ומעלה צברו יחד כ־25,839 ימי מילואים. מדובר בנתון הגבוה ביותר בקרב המכללות ובפער משמעותי ממוסדות אחרים.

עוד עולה מהנתונים כי הקריה האקדמית אונו דורגה במקום הראשון בקרב המכללות גם במספר הסטודנטים שבני או בנות זוגם משרתים במילואים, עם 543 סטודנטים. בנוסף, דורג המוסד במקום הראשון במספר הסטודנטים המשרתים במערך הלוחם.

טובה מרקוביץ, רכזת המילואים של הקריה האקדמית אונו, אמרה, "הנתונים האלו, ובראשם ההובלה במספר הלוחמים ומשרתי המילואים, הם גאווה עצומה עבורנו, אך בעיקר תזכורת לאחריות הלאומית והאישית שיש לנו. מאחורי כל נתון עומדים סטודנטים וסטודנטיות שמקריבים מעצמם בחזית, והתפקיד שלנו כאן הוא להפוך עולמות, להעניק להם את המעטפת הגמישה ביותר ולהבטיח שאף אחד מהם לא יישאר מאחור".