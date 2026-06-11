מה שהחל לפני שנה כמגמה בקרב הציבור בישראל, תפס תאוצה ענקית כאשר מאות זוגות בשנה האחרונה התחתנו על ידי רבנים שהם מכירים מהמילואים והשירות. חלק מן הזוגות אף ביקשו מהרב להופיע בחופה עם המדים.

את המגמה ההולכת וגוברת מצד זוגות רבים מובילים הרבנים בוגרי תכנית ההכשרה של "למען ילמדו", שנענו לאתגר מצד הזוגית שמבקשים שהרב שיערוך להם את החופה יהיה דווקא החבר מהיחידה, זה שלחם איתם כתף אל כתף, שחווה איתם את הדרך, ושהם סומכים עליו. אחרת, הם לא מוכנים להתחתן ברבנות וכדת משה וישראל.

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נציגי "למען ילמדו" וחברי ועדת הנישואין של הרבנות הראשית, והרב סאמין - מנהל מחלקת הנישואין, מסכמים בסיפוק רב את ההצלחה מהתכנית שהביאה זוגות רבים לבחור בבניית בית בישראל כהלכה.

הרב יוסי פרבר רב חטיבה 9 מספר "בתקופה האחרונה הרבה פונים אלי לערוך להם חופות. דווקא עכשיו בגלל החורבן שאירע מאז שמח"ת יש הזדמנות לשכנע צעירים להתחתן כדת משה וישראל. כולם מרגישים את הצורך לבנות לזכרם של החברים שנפלו בקרבות הי"ד".

"ישנם גם כאלה שמטעמים כאלה ואחרים לא מוכנים להתחתן כדת משה וישראל ר"ל ומעדיפים חתונה אזרחית, אך כאשר הם רואים שהרב שעורך את החופה הוא על מדים, זה מה שגורם להם לשנות כיוון ולרצות להתחתן כדת משה וישראל בפרט אם הם מכירים את הרב מהשירות הצבאי שהיה איתם יחד. ראו תמונות שלי עורך חופות על מדים, וזה מה שגרם להם לבחור בי דווקא לערוך את החופה. זה כל כך חשוב לאנשים בתקופה המאתגרת בה אנו נמצאים היום", הוא מוסיף.

כעת נפתחת ההרשמה למסלול תשפ"ז של תכנית "למען ילמדו" והיא מיועדת לבעלי רקע תורני, שמשרתים במילואים או בקבע, ללמוד באופן מותאם, מעשי ובליווי צמוד, ולקבל הכרה רשמית של רב מחתן ברבנות הראשית.

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