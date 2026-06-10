השר דודי אמסלם מקדם בימים אלה החלטת ממשלה להרחבה משמעותית של סמכויות היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, הפועלת תחת משרד המשפטים.

המהלך צפוי לשנות את אופן הטיפול בתלונות על אפליה בכלל משרדי הממשלה.

לפי ההצעה, בכל משרד ממשלתי יפעל ממונה למניעת גזענות, והיחידה הממשלתית תקבל מעמד של פיקוח, מעקב והכוונה על הטיפול בתלונות - מה שמעניק לגורם המחובר למשרד המשפטים נוכחות ישירה בניהול המשרדים, לצד השרים והמנכ"לים.

בנוסף מורחבות ההגדרות של גזענות ואפליה לכדי מסגרת רחבה ועמומה, המאפשרת לכאורה כמעט לכל עובד או מקבל שירות להגיש תלונה על החלטה ניהולית או מקצועית. הנוהל מאפשר גם הגשת תלונות אנונימיות.

לצד המברכים על המהלך, גורמים בכנסת מתחו עליו ביקורת. "אמסלם נבחר על הטיקט של מאבק בשלטון הפקידים, אבל בפועל מקדם כאן עוד מנגנון כוח של משרד המשפטים בתוך משרדי הממשלה. זו פגיעה אנושה במשילות".

לדבריהם, תחת הכותרת של מאבק בגזענות מוקם מנגנון שמעביר סמכויות מהדרג הנבחר לפקידות המשפטית.

היחידה הוקמה במקורה בעקבות מחאת יוצאי אתיופיה והמלצות ועדת פלמור, והתמקדה בגזענות ממסדית. ההרחבה המוצעת תשנה את אופייה באופן מהותי.