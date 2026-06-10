זעם ומבוכה במפלגת הציונות הדתית בעקבות הצבעתו של חבר המפלגה ח"כ משה סולומון נגד חוק יסוד לימוד תורה שאושרה בכנסת בקריאה טרומית מבלי שעדכן מראש את חבריו במפלגה.

בקבוצות הפנימיות של מרכז המפלגה נכתבו עשרות תגובות זועמות על כך שח"כ מהציונות הדתית הצביע נגד ערך לימוד התורה. לדברי חברים במפלגה, מדובר בתחושה של בגידה והיעדר סיעתית והדבר לא יכול לעבור בשתיקה.

הביקורת מתמקדת בעיקר בחוסר התיאום - סולומון לא עדכן אף גורם במפלגה לפני ההצבעה. "לפחות שסולומון היה מעדכן אותנו או אומר שיצביע נגד. זה בלתי מתקבל על הדעת ויהיו השלכות על התנהלותו", אומר גורם במפלגה המזכיר כי אמש החליטה הסיעה להצביע בעד על הצעת חוק יסוד לימוד תורה.

אחד מחברי מרכז המפלגה כתב בקבוצות הפנימיות, "איך יכול להיות שח"כ מהציונות הדתית מצביע נגד לימוד התורה. מביך".

גורמים במפלגה מדברים על היתכנות להטלת סנקציות. יו"ר המפלגה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא התייחס עד כה לאירוע ושומר על שתיקה.

בתגובה שפרסם סולומון הסביר את עמדתו: "הניסוח הנוכחי משווה בין מי שלומד תורה למשרת בצבא. בנוסח כזה, המהווה חילול ה' ופגיעה בכל עולם התורה הציוני דתי, אינני יכול לתמוך." סולומון הדגיש כי ערך לימוד התורה ברור עד כדי שאינו נצרך לעיגון בחקיקה, אך הוסיף כי "לימוד התורה השלם הוא זה המשלב חיי מעשה וביטחון", וציטט את המשנה באבות: "כל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון".

סולומון הבהיר כי לכשיעלה החוק לקריאה ראשונה יבחן את השינויים שיבוצעו ויחליט בהתאם.

אתמול הודיעה סיעת הציונות הדתית כי לא תאפשר לקדם חוק שישווה את מעמדם ותנאיהם של מי שנמנעים משירות צבאי למעמדם ותנאיהם של משרתים בצה"ל.

הסיעה תתמוך אך ורק בחוק שמקבע את לימוד התורה כערך יסוד ללא השוואה בין תלמידי ישיבות למשרתים בצה"ל.