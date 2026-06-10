שרת התחבורה מירי רגב הודיעה כי בימים הקרובים תוצג תוכנית להעלאת המהירות המותרת בכבישים בין-עירוניים נוספים מ-90 ל-110 קמ"ש.

התוכנית גובשה בחודשים האחרונים על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בשיתוף משטרת התנועה.

במשרד התחבורה מציגים את המהלך כהתאמה למציאות שבה נהגים רבים כבר נוסעים בפועל במהירות גבוהה מהמותר בכבישים מסוימים.

התוכנית נועדה להתאים את המהירות המותרת בכבישים נבחרים לאחר בדיקת היבטים בטיחותיים, נתוני תאונות דרכים ועבודות הרחבה שבוצעו בשטח.

לפי ההערכות, בין הכבישים שבהם תיבחן העלאת המהירות נמצאים כביש 1 בין תל אביב לירושלים, וכביש 90 בערבה במקטעים שהורחבו לשני נתיבים לכל כיוון. כמו כן, נבחן כביש 431, שבו עשויה המהירות לעלות בחלק מהמקטעים מ-70 ל-90 קמ"ש.

המהלך החדש צפוי לכלול גם התאמות מהירות בצמתים ובמקטעים שונים שבהם תשתית הכביש מאפשרת זאת. לאחר יישום התוכנית והעלאת המהירות המותרת, המשטרה צפויה להגביר את פעולות האכיפה נגד נהגים שיעברו את רף המהירות החדש שייקבע בדרכים.

גורם בסביבת שרת התחבורה התייחס למטרות המהלך ואמר כי לאחר העלאת המהירות המותרת, תוגבר האכיפה נגד נהגים שיעברו את המהירות החדשה שתיקבע. לדבריו, המטרה היא להתאים את המהירות המותרת לתנאי הדרך, ובמקביל לשמור על בטיחות הנוסעים.