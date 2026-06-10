המזרחן ד"ר מרדכי קידר, סא"ל במיל' ששירת 25 שנים ביחידה 8200, הגיב לפרסום בגלי צה"ל לפיו חיל המודיעין פסל את השתתפותו בתכנית להכשרת חוקרי מודיעין חרדים בשל התבטאויותיו בעבר.

בתגובתו חזר קידר על טענותיו ביחס לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל ותקף את ראשי אמ"ן כיום.

המזרחן הבכיר כתב, "הסירוב של מישהו בחיל המודיעין לקבל את ד"ר קידר כמנחה אקדמי של התכנית נובע מאמירה שלו לפני 7 שנים, בדבר הצורך לחקור באמת את רצח רבין, על רקע סתירות מהותיות שיש בסיפור הידוע. מי שסירב לד"ר קידר מתעלם מהעובדה שד"ר קידר הוא סגן-אלוף בחיל המודיעין (8200), במקצוע מחקרי".

קידר הוסיף כי העביר בעבר עשרות הרצאות בהשלמת קציני מודיעין של חטיבת המחקר ועמד לדבריו במרכז תהליך האקדמיזציה של אחת מזרועות הביטחון באוניברסיטת בר אילן. עוד ציין כי שימש עד לאחרונה כיועץ לענייני ערבים בפיקוד הצפון ובפיקוד המרכז.

בהמשך תגובתו תקף קידר את הגורמים שקיבלו את ההחלטה בעניינו וטען כי, "כנראה שמי שהחליט להרחיקו ממסלול הכשרת החרדים, הוא משאריות הקונספציה שהביאה ל-7 באוקטובר 2023". עוד הוסיף בתגובה כי, "ד"ר קידר הוא ריאליסט, אינו שבוי בחלומות של הפרוגרס ומעטים במערכת המודיעין מבינים לעומק את החברות שמסביבנו, כפי שהוא מבין".

בסיום דבריו תקף קידר באופן אישי את ראש אמ"ן לשעבר אהרון חליוה ובכירים נוספים במערכת המודיעין. לדבריו, "ד"ר קידר אינו כופה את עצמו על אף אחד, גם לא על עמי הארצות בענייני המזרח התיכון, שנושאים דרגות כמו אהרון חליוה וממשיכי דרכו".