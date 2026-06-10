גורמי הביטחון התירו לפרסם כי חלק מטיל איראני פגע ביום ראשון בערב בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. בחיל האוויר עדיין מתחקרים את נסיבות האירוע ומעריכים כי מדובר בשבר יירוט.

ביום שני צולם צילום לוויין בבסיס שהעלה סימני שאלה בנוגע לאפשרות של פגיעה במתחם במהלך מטח הטילים ששיגרה איראן שלשום לעבר ישראל.

בהשוואה לצילומי לוויין קודמים מאותו אזור בבסיס, ניתן לראות כי במקום שבו עמד בעבר האנגר מופיע כעת כתם כהה. לפי ההערכות, מדובר בממצא שעשוי להעיד על פגיעה אפשרית במקום.

הדיון סביב הצילום החדש מגיע על רקע פרסומים קודמים שהצביעו על פגיעות בבסיסי צה"ל במהלך העימות הקודם מול איראן. ניתוח תמונות לוויין שפרסמה חברת Soar הצביע אז על נזקים במספר מתקנים צבאיים ברחבי הארץ.

בנוסף דווח כי צילומי לוויין הצביעו על שינוי בפני השטח סמוך למבנה בבסיס מישר של יחידה 8200 באזור צפת. לפי ניתוח חברת Soar, הממצא עשוי להעיד על פגיעה שאירעה במהלך חודש מרץ.

באותם פרסומים הוזכר גם נזק שנצפה בעמדת הגנה בבסיס חיל האוויר נבטים, וכן שריפה נרחבת במחנה שמשון, אשר לפי ניתוח התמונות התפשטה על פני שטח של כ-200 מטרים בתוך הבסיס לאחר מתקפת כטב"מים שיוחסה לחיזבאללה.