משה מוסא כהן, ר"מ ויועץ חינוכי בישיבה תיכונית, התארח באולפן ערוץ 7 במסגרת אירועי ההילולה לציון 16 שנים לפטירתו שלהרב מרדכי אליהו זצ"ל, והציג את ספרו החדש "על פי דרכו: פרקי חינוך מתורת הרב מרדכי אליהו".

לדבריו, הספר נכתב מתוך רצון להנגיש למחנכים, להורים ולתלמידים את עולמו החינוכי של הרב ואת דרכי ההתמודדות שהציע בסוגיות המעסיקות את עולם החינוך.

כהן, שהתחנך במשך שנים רבות במחיצתו של הרב, סיפר כי מטרת הספר אינה להתמקד בסיפורי המופתים שנקשרו בשמו, אלא דווקא בהתנהלות היומיומית ובכלים המעשיים שהעניק לסביבתו. "עם סיפורי מופתים שהם מדהימים אי אפשר ללכת למכולת, אין לי משהו לעשות איתם חוץ מלהתפעל".

לדבריו, אחד הנושאים המרכזיים בספר הוא היכולת לראות את הטוב בכל אדם ובכל מצב. כהן תיאר כיצד הרב היה קשוב לפרטים הקטנים, מבחין כאשר אדם בסביבתו אינו שמח או מתקשה, ופועל כדי לחזק אותו ולעודד אותו. הוא ציין כי הרב נהג לפרש מצבים מורכבים באופן חיובי ולהעניק לסובבים אותו תחושת ערך, שייכות ואמון.

כהן הוסיף כי תכונה זו אפיינה את יחסו של הרב לכל אדם, ללא קשר לרקע האישי או לרמת הקרבה שלו לעולם התורה. לדבריו, רבים שהגיעו אל הרב, גם כאלה שהיו רחוקים משמירת תורה ומצוות, הרגישו מיד את החום, האכפתיות והאהבה שהקרין כלפיהם.

בהמשך התייחס לאחד האתגרים המרכזיים שמעסיקים מחנכים כיום - האיזון בין עמידה על עקרונות ואמת לבין רגישות, שלום ויכולת הכלה. לדבריו, הספר מקדיש פרק שלם לסוגיה זו ומציג כיצד הרב מרדכי אליהו הצליח לשלב בין שני הערכים מבלי לוותר על אף אחד מהם.

כהן הסביר כי שם הספר, "על פי דרכו", מבטא גם עיקרון חינוכי יסודי של הרב: ההבנה שכל תלמיד הוא עולם בפני עצמו. לדבריו, מחנך נדרש לזהות את אופיו, צרכיו ויכולותיו של כל תלמיד, ולהתאים לו את הדרך הנכונה עבורו, מתוך הקשבה והיכרות אישית.