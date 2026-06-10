קראתי את הדברים שפורסמו בשמו של ראש ישיבת הר עציון, הרב משה ליכטנשטיין שליט"א, בהשקת הספר "שמים חדשים".

ברצוני לסייג מראש שלא שמעתי את הדברים ישירות בקולו אלא אני נסמך על הדיווחים שהתפרסמו, אך הפניות שפנו אלי רבים בעקבותיהם מחייבות אותי להתייחס לסוגיה החשובה הזאת, ולשאלה הגדולה והחשובה של מקומם של בתי הדין לממונות היום במדינת ישראל.

בדברים שפורסמו נאמר כי עולם בתי הדין לממונות סובל מחוסר רלוונטיות מעשית, בעיקר בגלל קיומן של מערכות משפט אזרחיות והיעדר כלי אכיפה עצמאיים. כתוצאה מכך, כך נטען, הפך חושן משפט מספרות פסיקה דינמית המגיבה לשטח, לעולם לימוד תיאורטי-למדני המנותק מהחיים.

אולם, כמי שזוכה לשבת כאב בית דין ולנהל את רשת בתי הדין "ארץ חמדה- גזית", אני חייב לומר שהופתעתי ביותר, כי לא טרגדיה היא אלא להיפך- המציאות מלמדת ומורה על פריחה חסרת תקדים בעולמם של דיני הממונות והפניה אל בתי הדין.

המציאות היומיומית מספרת סיפור אחר לחלוטין מן הנאמר. מאות תיקים נפתחים מדי שנה רק ברשת בתי הדין שלנו, המונה שבעה סניפים ופרוסה מחיפה בצפון ועד לבאר שבע בדרום. אנו פוגשים תיקים אותם מנהלים משרדי עורכי הדין הגדולים ביותר, ותביעות ממוניות שהיקפן עשרות מיליוני שקלים, בנושאים מורכבים ומסובכים.

אם לא די בכך, הרי שבתי המשפט עצמם מפנים אלינו תיקים, ולאחרונה אף הגיע לפתחנו תיק שהפנה שופט ערבי מבית המשפט השלום בירושלים, אשר הכיר והעריך את פעילותה ומקצועיותה של מערכת בתי הדין לממונות.

במילים אחרות- אין כאן דעיכה, אלא התעצמות ופריחה שהולכת ועולה, וחושן משפט של ימינו רחוק מלעסוק רק בהגדרות מושגיות מופשטות; הוא חי, נושם, ומשפיע על עולם העסקים והכלכלה המודרנית מדי יום ביומו.

נקודת המפתח המרכזית בדבריו של הרב ליכטנשטיין שליט"א היא שאלת כוח הכפייה והאכיפה. לפי מה שנאמר נראה כי פסקי הדין של בתי הדין לממונות נותרים חסרי אונים בהיעדר מערכת אכיפה שתוכל לחייב את החייב לקיימם. אולם, דברים אלו אינם נכונים.

בתי הדין שלנו (ובהרבה מהמקומות האחרים) פועלים מכוח חוק הבוררות הממלכתי, ובעלי הדין חותמים על הסכם בוררות מסודר ומחייב על פי חוקי המדינה. משמעות הדבר היא שלמערכת יש שיניים חזקות מאוד: אם צד מסויים מסרב לקיים את הפסק, יכול חברו לפנות לאישור פרוצדורלי וטכני של הפסק בבית המשפט, ואז בכוחו ללכת אל רשויות האכיפה וההוצאה לפועל, שיפעלו לאוכפו ממש כמו כל פסק דין של המדינה.

יתרה מכך, האמון במקצועיות של בתי הדין חוצה מגזרים; כפי שאמרתי, בתי המשפט האזרחיים עצמם, מפנים אלינו תיקים מורכבים באופן תדיר מתוך הכרה ביעילות ובאיכות הניהול הדיוני, וגם היקפי הפעילות ואופי הפונים הולכים ומתעצמים.

התפיסה הישנה לפיה בתי דין לממונות עוסקים רק בסכסוכים מקומיים או קטנים שייכת לעבר. אנחנו מנהלים עשרות תיקים במקביל, אשר חלק ניכר מהם עוסקים בנושאים מסחריים רחבי היקף בשווי של מיליוני שקלים, ומעורבים בהם חברות גדולות, יזמים ואנשי עסקים, לצד ניהול תיקים בהיקף בינוני וסכסוכים פשוטים שבין אנשים.

בשל העיסוק בתיקים כה רבים ומורכבים, נדרשת מדייני בית הדין יצירתיות תורנית חסרת תקדים, ויעידו על כך מאות פסקי הדין המפורסמים באתר הרשת, המלמדים על הסוגיות החדשות והשאלות שכמעט לא נידונו בספרות ההלכתית משום שהן נגזרות מהמציאות המתחדשת בעולם המעשה. ברגעים אלו ממש, אנו נמצאים בעיצומו של כתיבת פסק דין מורכב העוסק בדיני קניין והפרות חוזים בכל הנוגע ל "לידים (Leads) " ודפי נחיתה באינטרנט - סוגיה מסחרית עכשווית שלא בטוח שעלתה, כפי שהיא, בפני אף אחד מפוסקי הדורות, ראשונים ואחרונים. שאלות על זכויות יוצרים בעידן הבינה המלאכותית, דיני חברות בע"מ ושותפויות הייטק מגיעות לפתחנו באופן קבוע. הן דורשות מאיתנו לפתח פסיקה חדשה, הנשענת כמובן על עקרונות היסוד של גדולי הדורות הקודמים תוך הבנה עמוקה של הסיטואציות הכלכליות החדשות.

בוודאי שיש עוד מה לפעול ולעשות, והחזון הגדול הוא שמשפט התורה יהיה ברירת המחדל הרשמית על פיה נשפטים אזרחי המדינה. אך המרחק מהיעד אינו מעיד על חולשה של ההווה, אלא על אתגר גדול שעומד לפתחנו. בשטח הולכת ונבנית קומה חדשה, חזקה ומתעצמת של משפט התורה. חשוב עד מאוד שיידע הציבור את הדבר, וכך תלך ותתעצם עוד הפניה לבתי הדין לממונות.

זוהי אחת המשימות הגדולות של דורנו, בבניית הקומה הרוחנית של האומה, אשר כבר עכשיו הולכת ומתעצמת בכל יום מחדש, בעולמם המעשי של בתי הדין לממונות.

הרב אסף הר נוי, אב"ד ומנהל רשת בתי הדין ארץ חמדה-גזית