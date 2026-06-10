סערה פוליטית וציבורית התעוררה בקריית שמונה בעקבות הודעת מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, על פיזור המועצה הדתית המקומית והדחת היו"ר הרב יצחק קקון, שכיהן בתפקידו למעלה משני עשורים.

בעיריית קריית שמונה תקפו את המהלך והזהירו מפני נקיטת צעדים משפטיים.

העירייה שלחה מכתב התראה בדרישה לבטל את מינויו של הרב שמעון מלכה כממונה על המועצה הדתית. לטענתה, המשרד לשירותי דת התעלם מרשימת מועמדים מוסכמת ופעל באופן שנועד לאפשר את פיזור המועצה עם חלוף המועד החוקי למינויה.

גורמים בעירייה טענו כי מדובר ב"מסלול עוקף" שנועד להשתלט על שירותי הדת בעיר ולמנות גורמים המקורבים למפלגת ש"ס. עוד נטען כי המשרד נקט ב"טקטיקה של גרירת רגליים" במסגרת הטיפול בהקמת ההרכב החדש של המועצה.

אלא שכעת מסתמן מפנה בפרשה. בהודעה שפורסמה לאחר החלטת בג"ץ נמסר כי בהסכמת הצדדים ישוב קקון לתפקיד יו"ר המועצה הדתית בקריית שמונה.

מקורביו סיפרו היום: "שמחים לבשר שבהחלטת בג"ץ ובהסכמת הצדדים הרב קקון חוזר לתפקידו כיו"ר המועצה הדתית בקריית שמונה. הודו לה' כי טוב. תודה לכל מי שתמך וסייע במהלך המאבק".