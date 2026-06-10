המשטרה פתחה בחקירת נסיבות מותו של ילד כבן שלוש שנפל במדרגות סמוך לברטעה והובא לטיפול צוותי מד"א כשמצבו אנוש. בבית החולים נקבע מותו.

כוחות משטרה הגיעו למקום, החלו באיסוף ממצאים ובביצוע פעולות חקירה לבירור נסיבות המקרה.

חובש בכיר במד"א משה כהן וחובש רפואת חירום במד"א עומר כבהה שטיפלו בילד סיפרו: " הפעוט הובא אלינו לחבירה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, לדברי הנוכחים במקום הוא ככל הנראה נפל במדרגות ונחבל, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש".