פעיל השמאל, עו"ד שחר בן מאיר, הגיש עתירה ליו"ר ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בשל פרסום סרטון מסיור שקיים עם המשטרה ביפו.

בעתירה, דרש עו"ד בן מאיר שבן גביר ימחק את הסרטון שהעלה ברשתות החברתיות שלו. בנוסף, ביקש לאסור על בן גביר לקיים כל סיור שבו משתתפים בעלי תפקיד במשטרת ישראל, בהשתתפות של גורמים ממפלגת עוצמה יהדוית.

באחרונה קיבל סולברג עתירות שמאל וקבע כי צילומים שהעלה בן גביר לרשתות החברתיות שלו מסיורים עם בכירי המשטרה מהווים תעמולה ויש להסירם.

בסביבתו הדגישו כי "הסרטון ביפו אינו פוליטי. כל השרים שהיו בעבר הצטרפו לסיורים וקיבלו סקירות מהמשטרה. אם יש לסולברג עמוד שדרה, הוא יחליט לדחות את העתירה".

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה הביעה גם היא תמיכה בעתירה וניסתה לחבר את הדברים לדרישתה לפטר את השר.

"היקף ההפרות של שר הבל"מ, בכלל ובעת האחרונה בפרט, הוא רב במיוחד ומדובר בהפרות חמורות, אשר מובילות לכריכה בצוותא חדא של הפעילות האופרטיבית של המשטרה עם מסרים פוליטיים ותעמולה של השר ומפלגת עוצמה יהודית".

היא גם קראה להעניש את עוצמה יהודית בחומרה על פרסום הסרטונים. "במצב דברים זה עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי נדרשת פסיקת הוצאות על הצד הגבוה, לשם העברת מסר ברור, בין היתר נוכח ההבנה כי לא ניתן לתקן בדיעבד את הנזקים הנגרמים מן הפרסומים המפרים ונוכח חומרת ההפרות".