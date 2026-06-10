נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר הערב (רביעי) הצהרה בבית הלבן ואמר כי ארה"ב תמשיך לתקוף את איראן בעקבות הפלת מסוק הקרב האמריקני במצר הורמוז.

"תקפנו אותם חזק אתמול ונכה בהם שוב היום. כדאי מאוד לאיראנים לחתום על העסקה", אמר טראמפ.

טראמפ נשאל על האיום של נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן כלפי ישראל ותגובתו הקשה של ראש הממשלה נתניהו.

"ארדואן חבר שלי, אני מחבב אותו מאוד. הוא אדם חזק מאוד. לא שמעתי על זה, אני אוודא שהכל יהיה בסדר. לא יקרה כלום כל עוד אני נשיא", השיב.

מוקדם יותר פרסם טראמפ ברשת החברתית Truth Social פוסט תקיף נגד איראן, על רקע ההסלמה הלילית בין שתי המדינות.

"איראן היא רק דיבורים, ואין מעשים", כתב טראמפ, "הבריון של המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מו"מ על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, ועכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר".

טראמפ הוסיף כי "צבא איראן הוא בלגן מוחלט. חלק גדול ממנו, כמו חיל האוויר וחיל הים, לא קיים יותר. הם הובסו לחלוטין". בהמשך, בריאיון לרשת Fox News, אמר כי הוא "קרוב להורות על תקיפות נוספות באיראן, שיכללו תחנות כוח וגשרים".

לדברי טראמפ, "איראן לוקחת יותר מדי זמן בהתנהלות במשא ומתן". הדברים נאמרו שעות לאחר שאמר כי "יש לנו עסקה שהייתה טובה מאוד, ואני מאמין שהיא עדיין תהיה", בעקבות חילופי הירי בין ארה"ב ואיראן, שבמסגרתם תקפה טהרן יעדים אמריקניים ברחבי המפרץ הפרסי ובירדן.

יו"ר הפרלמנט של איראן הגיב להצהרות ואמר כי "כל תוקפנות תיענה בתגובה ישירה ונחרצת. הדרך לניצחון עוברת דרך התנגדות ומות קדושים".