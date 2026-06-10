המנהל האזרחי פועל בחודשים האחרונים להרחבת האכיפה נגד גניבות מים וקידוחים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון, כחלק מהמאמץ לשמור על אספקת מים סדירה ועל תקינות משק המים באזור לקראת חודשי הקיץ.

במסגרת מבצעי האכיפה שבוצעו בחודשים האחרונים אותרו עשרות קידוחים פיראטיים ולמעלה מ-400 חיבורי מים בלתי חוקיים. לפי המנהל האזרחי, חלק מהחיבורים גרמו לפגיעה בתשתיות המים ואף יצרו סיכונים תברואתיים ובריאותיים.

בכל מקרה שבו אותרו תשתיות בלתי חוקיות, פעלו אנשי היחידה להסרתן, לשיקום התשתיות שניזוקו ולנקיטת צעדים משפטיים נגד המעורבים. במקביל, החליט הדרג המדיני להטיל על הרשות הפלסטינית קנסות בהיקף כולל של מאה מיליון שקלים בגין הפרות בתחום המים.

עוד הנחה ראש המנהל האזרחי, תת-אלוף הישאם אבראהים, כי באזורים שבהם מתגלות גניבות מים חוזרות יבוצעו ניתוקים יזומים של אספקת המים למרחבים שאליהם הוזרמו המים שנגנבו. לדברי גורמי המנהל, מטרת המהלך היא למנוע פגיעה נוספת בתשתיות ולהבטיח אספקת מים תקינה ורציפה.